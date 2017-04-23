Çevreye Duyarlı Vatandaşa Engelli Aracı

Eskişehir'de, 83 yaşındaki yürüme zorluğu çeken Şeref Atak, biriktirdiği mavi plastik kapaklarla birlikte belediyeye müracaat etti ve akülü engelli aracına kavuştu.



Uzun seneler önce Eskişehir'e gelerek hayatını burada devam ettiren 83 yaşındaki Bulgaristan göçmeni Şeref Atak, bir süredir biriktirdiği mavi kapakları ile birlikte Tepebaşı Belediyesi'ne müracaat etti. Belediyenin anlaşmalı olduğu Ak Geri Dönüşüm'ün sahibi Muhsin Akbaş'ın desteğiyle Şeref Atak'a akülü engelli aracı teslim edildi.



Tepebaşı Belediye Belediye Başkanı Ahmet Ataç Atak'ı ziyaret ederek, uzun süre sohbet etti. Başkan Ataç, "Ailemiz mavi kapak toplayarak belediyemize müracaat etmişler. Bizim için kapağın sayısı değil, bu konuda gösterilen gayret önemliydi. Ak Geri Dönüşüm firmasının sahibi Muhsin Bey, konuyu sahiplendiler, sağ olsunlar. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.



Akülü engelli aracına kavuşan Şeref Atak ise Başkan Ataç'a ve Muhsin Bey'e teşekkür ederek, "Allah uzun ömürler versin" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR