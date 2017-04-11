Çevreci Okulda Kahvaltı Etkinliği Yapıldı

Bergama Pınarköy Mahallesi'nde bulunan Pınarköy İlköğretim Okulu'nda düzenlenen etkinliğe, Bergama Belediyesi Çevre Temizlik İşleri Müdürü Muhammed Ashour, birim çalışanı Gökhan Gül ile okul müdürü Vahittin Karaçoban, okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte sınıflara kahvaltılık kumanya dağıtıldı. Çevre Temizlik İşleri Müdürü Muhammed Ashour öğrencileri, pilleri atık pil toplama kutusunda biriktirdikleri ve çevreye duyarlı olduklarından dolayı kutladı.

Yapılan etkinlik ile ilgili bilgi veren Çevre Temizlik İşleri Müdürü Muhammed Ashour; "Bu okulumuzda 53 öğrenci var. 7 öğretmenimiz görev yapıyor. Okul olarak çevreye duyarlı duruşlarından dolayı bir etkinlik düzenledik. Kendilerine teşekkür ettik. Çevre etkinlikleri kapsamında, bu tip etkinliklerimize devam edeceğiz" dedi.