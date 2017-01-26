Çevreci Miniklerden Başkan Özakcan'a Anlamlı Hediye

Eko-Okul programını okullarında yürüten UNICEF Türkiye Milli Komitesi Seyda Kayhan Anaokulu'nun minik öğrencileri Efeler Belediye'sini ziyaret ederek Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'a geri dönüşüm malzemelerinden oluşturdukları Atatürk portesini hediye ettiler.



Okullarındaki okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan Eko-Okul programını okullarında yürüten UNICEF Türkiye Milli Komitesi Seyda Kayhan Anaokulu Efeler Belediyesini ziyaret etti. Okul Müdürü Derya Çetin, 5 yaş D Sınıfı Öğretmeni Burcu Sağlam ve 21 öğrenci Efeler Belediyesi'nin geri dönüşüm projeleri ile ilgili M. Mesut Özakcan'dan bilgiler aldı.



Çocukları belediye meclis salonunda ağırlayan Belediye Başkanı Özakcan, "Minik öğrencilerimizi belediyemizin geri dönüşüm projeleri ve ödüllü kampanyaları hakkında bilgilendirdik. Bu kadar küçük yaşta çevre eğitiminin verilmesi oldukça önemli. İleride doğayı koruyan, geri dönüştürülebilir malzemelerin önemini bilen bireyler olacaklar. Ziyaretlerinden dolayı okul öğretmenlerine ve miniklere teşekkür ediyorum" dedi.



Çevreyi her zaman koruma sözü veren minikler, mavi kapakları boyayarak oluşturdukları Atatürk portresini Başkan Özakcan'a hediye ettiler.



Hediyelerinden dolayı Başkan Özakcan'a teşekkür eden minikler, ikinci yarıyılda daha çok çalışarak daha güzel notlar alacaklarının sözünü verdi. Efeler Belediyesi olarak vatandaşın, kültür sanat ve sosyal anlamda ihtiyaç ve taleplerini karşılayarak halka iç içe daha mutlu ve huzurlu bir yaşam ortamı yaratmaya çalıştıklarını sözlerine ekleyen Başkan Özakcan, belediye olarak Türkiye'ye örnek olacak projelerinin devam edeceğini söyledi. - AYDIN