Çevreci Komşu Kart'a Akdeniz Üniversitesi'nden Ödül

Muratpaşa Belediyesi'nin, 'Atma Biriktir Kazanalım' sloganıyla evlerde ayrıştırılan ambalaj atıklarının alışveriş puanına dönüştüğü 'Çevreci Komşu Kart' projesi bu yıl 20'ncisi gerçekleştirilecek Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Çevre Hizmet Ödüllerinde 'Türkiye ölçeği-Kamu Kurumu' dalında değer görüldü.



Muratpaşa Belediyesi'nin Türkiye'de ilki gerçekleştirerek, evlerde ayrıştırılan ambalaj atıklarının alışveriş puanına, üniversite öğrencileri için bursa dönüştüğü 'Çevreci Komşu Kart' projesi bu yıl 20'ncisi verilecek AÜ Çevre Hizmet Ödülü'ne değer görüldü.



Çevreci Komşu Kart projesiyle Muratpaşa Belediyesi ödülü 'Türkiye ölçeği kamu kurumu' dalında alırken, ödül töreni 21 Nisan'da AÜ yerleşkesinde gerçekleştirilecek.



Proje kapı kapı anlatıldı



'Atma Biriktir Kazanalım' sloganıyla Çevreci Komşu Kart projesi, 1 yıl önce Memurevleri Mahallesi'nde pilot uygulama olarak başladı. Proje Muratpaşa'nın tüm mahallerinde yüz yüze görüşmelerle anlatıldı. 487 bine yakın nüfusa sahip Muratpaşa'da 63 bin 271 evde 'Çevreci Komşu Kart' projesi tanıtıldı, kartlar teslim edildi.



Atıklardan 157 bin TL kazandılar



Kısa sürede 12 bin 780 kullanıcı aktif olarak projeye dahil olurken 12 ayda 994 bin 740 kilogram yerinde ayrıştırılmış ambalaj atığı topladı. Toplanan bu atığın karşılığında Çevreci Komşu Kartlara 250 bin 865 TL karşılığı puan yüklendi.



Türkiye kazandı



Ambalaj atıklarının yerinde ayrıştırılmasıyla 8 bin 105 ağaç kesilmekten kurtuldu, 43 bin 57 metrekarelik ormanın yok olması engellendi, 3 bin 575 litre su tasarruf sağlandı. Bununla birlikte 4 milyon 385 bin 983 kwh elektrik tasarrufu sağlanırken 76 bin 242 kilogram demir, 50 bin 828 kilogram kömür rezervinden tasarruf edildi. Tüm bunlarla birlikte Muratpaşa'da başlayan bu çevre hareketiyle küresel ısınmaya yol açan 44 bin 465 kilogram karbondioksitin atmosfere salınması engellendi.



Proje, ambalaj atıklarının hanede ayrıştırılmasını sağlayarak ekonomiye, aile bütçesine ve sürdürülebilir çevre hedefine güçlü bir destek verirken çöp toplama ve ayrıştırma maliyetinde düşüş, iş gücü, zaman ve yakıt tasarrufu sağlıyor. Yaklaşık 28 milyon ton atığın oluştuğu Türkiye'nin 81 ilinde bu proje uygulanması halinde toplam 6 milyon kilogramın üzerinde değerli atık kaynağında ayrıştırılıp ekonomiye kazandırılacak. Projenin Türkiye'nin her ilinde uygulanmaya başlaması halinde ülke ekonomisine 2 milyar TL'nin üzerinde ek kaynak yaratacak.



Sistem nasıl çalışıyor



Muratpaşa Belediyesi'nin sürdürülebilir bir atık yönetimi uygulamayı amaçlan Çevreci Komşu Kart projesinde evlerde tüketimden kaynaklı ortaya ambalaj atıklarını niteliklerine göre ayırıp biriktiriyor. Biriktirilen atıklar her mahalleye belirlenen gün ve saatte gelen Muratpaşa Belediyesi görevlilerine teslim ediliyor.



Ambalaj atıkların türüne göre tartarak kabul eden görevliler, aldıkları atıkların puan karşılığını Çevreci Komşu Kart'ta POS cihazıyla yüklüyor. Yüklenen puanlar www.cevrecikomsukart.com web sitesinden de takip edilebiliyor.



Kartlara yüklenen puanlarla mahallerde anlaşmalı, her biri Antalya markası olan 15 marketten ekmek, süt, gazete, yumurta, deterjan gibi temel ihtiyaç maddeleriyle çocuklar için oyuncak, çikolata, kırtasiye benzeri temel ihtiyaçlar alınabiliyor. Çevreci Komşu Kart'ta bulunan puanlarla tütün, tütün mamulleri ve alkollü içecek alışverişi yapılamıyor.



Aynı zamanda komşu puanlarla anlaşmalı bir sinema salonundan bilet alınabilirken puanlar Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı 'Sosyal Yardım Fonu' aracılığıyla üniversite öğrencileri için sağlanan eğitim bursu için de değerlendirilebiliyor. - ANTALYA