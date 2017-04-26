Çevreci İmam Cemaatine Çevre Temizliğini Aşılıyor

Çevreci imam cemaatine çevre temizliğini aşılıyor



ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kavaklık Mahallesi Camii imamı cemaatten atık pilleri toplayıp belediye ekiplerine teslim ediyor.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kavaklık Mahallesi Camii'nde imamlık yapan Ahmet Yazıcı, Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde atık pilleri toplayarak belediye ekiplerine teslim ediyor. Atık pillerin kanserojen birçok maddeyi barındırması ve bunların çevreye atılması durumunda sulara karıştığını belirten Yazıcı, camiiye gelen cemaatine de çevre bilinci aşılamaya çalışıyor. Şu ana kadar toplanan 6 kuru atık pili Kdz. Ereğli Belediyesi'nin ilgili birimlerine teslim ettiğini ve teşekkür belgesi aldığını anlatan Yazıcı, 7. Kutuyu da doldurmak üzere olduklarını vurguladı. Yazıcı cemaate yaptığı konuşmasında "Belediyemizin başlatmış olduğu atık pil toplama kampanyasını biz buradan zaman zaman sizlere anlatıyoruz. Sizlerde çok ilgi gösterdiniz. 6 kutu şu ana kadar belediyeye teslim edildi. Çok teşekkür ettiler, birkaç tanede sizin adınıza teşekkür belgesi aldık. Atık pilin ne olduğunu buradan belirteyim; kullanım ömrü dolmuş, kullanılmayan her türlü pil atık pil kapsamına girer. Atık pilin içerisinde bulunan civa ve kadmiyum gibi maddeler toprağa ve suya karışarak besin zinciri ile insanlara ulaşmaktadır. Bu ise insan ve çevre sağlığı için tehlike oluşturmakta, tedavisi mümkün olmayan hastalıklara neden olmaktadır. Bu nedenle kullanılmış pillerin diğer atıklardan ayrı toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesi sağlanmalıdır. Evde bir tane pil var, çocuk eline alıyor, ağzına sürüyor. Sizden istirhamımız camimizde kutu var, ona gelip atmanız. Bizlerde o kutuları gerekli yerlere ulaştırıp geri dönüşümü sağlıyoruz" dedi.

Cami İmamı Ahmet Yazıcı atık pillerin zararlarını anlatarak kampanya çerçevesinde toplamaya devam edeceklerini söyledi.