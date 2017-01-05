Çevreci Gençler Döşemealtı'nda Buluştu

Avrupa Birliğinin (AB) gençlik projelerinden Waste-Man (Atık adam) kapsamında çalışmalar yapan 24 öğrenci, Döşemealtı ilçesinde konuk ediliyor.



Döşemealtı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Turgay Genç, doğanın yanı sıra tarihi ve kültürel değerlerin korunması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında kente gelen Avrupalı öğrencileri ağırladı. AB Gençlik Projesi olan Waste-Man atık yağ toplama projesi kapsamında kente Hırvatistan, Gürcistan, Polonya ve Romanya'dan gelen 24 öğrenci ile Türkiye'den projeye katılan 6 öğrenci, Döşemealtı Belediyesi ile çalışma yapacak. Bir hafta sürecek proje kapsamında ilçede broşür dağıtarak çevre bilinci yaratmak isteyen Avrupalı öğrenciler hazırladıkları atık yağ toplama ünitelerini de mahallelere yerleştirecek.



Antalya'nın içme su kaynağı olan Kırkgöz Gölü çevresinde çöp toplayan öğrenciler, ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerinin bulunduğu Termesos Antik Kenti, Karain Mağarası ve Evdirhan Kervansarayı'nı gezecek.