Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik

"Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.



Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe giren ve 1 Ocak'tan itibaren geçerli olan söz konusu yönetmelik, 27 Ekim 2010 tarihli Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin geçici 1. maddesinde yapılan değişikliği içeriyor.



Eski yönetmelikte, "Atıksu altyapı yönetimleri ve evsel katı atık idareleri bu Yönetmeliğe yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde uyum sağlamakla yükümlüdürler." olan geçici 1. madde şu şekilde değiştirildi:



"26 Kasım 2011 tarihi itibarıyla bu yönetmeliğe, tarife belirleme, abonelik, sözleşme, teknik altyapı eksiklikleri ile kendi aralarında maliyet ve bölüşüm hesabı yapmayanlar da dahil olmak üzere, uyum sağlayamamış olan atıksu altyapı yönetimleri ve evsel katı atık idareleri, 31 Aralık 2017 tarihine kadar bu yönetmeliğe uyum sağlamakla yükümlüdürler."