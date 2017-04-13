Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki: 'Son Dönemde İller Bankası Yaptığı Ataklarla da Dikkat Çekiyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki: "Son dönemde iller bankası yaptığı ataklarla da dikkat çekiyor. Güneydoğu'da teröristlerin yaktığı yıktığı, perişan ettiği yer varsa buraların tamamen altyapısına girmiş vaziyette"



KAYSERİ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İLBANK Yönetim Kurulu ile toplantı gerçekleştirdi.Önemli açıklamalarda bulundu.