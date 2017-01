Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki Silopi'de

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısına ilişkin, "Bu bir hayat tercihidir. Kimsenin kimseye karışmaya hakkı yok. Terör dünyanın en büyük suçudur. İnsanlığın hiçbir döneminde terör hoş görülmemiştir. Hiçbir din terörü hoş görmemiştir. Masum insanlara, elinde silahı olmayan insanlara, savaşmayan insanlara karşı kurşun sıkmak dünyanın en adi işidir." dedi.



Bakan Özhaseki ve beraberindeki AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu Silopi'ye gelişinde Kaymakam Savaş Konak karşıladı.



Özhaseki, Silopi'de TOKİ tarafından terör mağdurları için yapımı süren konutlarla ilgili incelemelerde bulundu, inşaatta çalışan işçilerle sohbet etti, hatıra fotoğraf çektirdi.



Daha sonra ilçe merkezindeki bir otelde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle bir araya gelen Özhaseki, terör olaylarından dolayı meydana gelen yaraları sarmaya çalıştıklarını söyledi.



Silopi'ye birkaç ay önce de geldiğini belirten Özhaseki, "Bölgenin sıkıntılarını istişare ettiğimiz toplantılar neticesinde bu bölgede yaraların sarılması, vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi, insanların gönül coğrafyasında oluşan sıkıntıların bir an önce giderilip, dostluğun, muhabbetin, kardeşliğin tesis edilmesi hususunda fikir birliğine vardık." diye konuştu.



Özhaseki, Türkiye'nin cennet gibi bir vatan olduğunu vurgulayarak, ülkenin, bölgenin çok sayıda medeniyete ev sahipliği yaptığını kaydetti.



"Hiçbir din terörü hoş görmemiştir"



İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısına değinen Özhaseki, "Bu bir hayat tercihidir. Kimsenin kimseye karışmaya hakkı yok. İnsanları gelip tarayacak kadar vahşi insanlar çıkabiliyor. Terör dünyanın en büyük suçudur. İnsanlığın hiçbir döneminde terör hoş görülmemiştir. Hiçbir din terörü hoş görmemiştir. Masum insanlara, elinde silahı olmayan insanlara, savaşmayan insanlara karşı kurşun sıkmak dünyanın en adi işidir." ifadelerini kullandı.



"Küçük çocukları öldürmenin hangi dinde yeri var?"



Bakan Özhaseki, Kayseri'deki terör saldırısına ilişkin, şöyle konuştu:



"Askerler şehre inip bir alışveriş merkezine gidip, bir çay kahve içecekler ve sevdikleri bir yemek varsa onu yiyecekler. Yanlarına gelen bir cani bombayı patlatıyor ve yavrularımız şehit oluyor. Onları ziyaret ettim. Van'dan, İzmir'den, Şanlıurfa'dan... Şehit olanlar kim? Yine onlarda bizim yavrularımız. Bu yavruları öldürmek ne demek? Hangi kitapta yazıyor bu? Hangi milletin vicdanına sığar bu iş? Bomba patlatıp küçük çocukları öldürmenin hangi dinde yeri var?"



Terör örgütü PKK'nın birçok devletin oyuncağı olduğuna işaret eden Özhaseki, terör örgütlerinin, onlara silah ve para verenleri de yarın kullanacağını belirtti.



Terör örgütlerinin hiçbir dini itikadı ve temelinin bulunmadığına vurgu yapan Özhaseki, dış güçler tarafından örgütlenip, yönlendirilerek, vahşet işlediklerini aktardı.



Özhaseki, "Sonra bütün Batı dünyasına diyorlar ki; 'İşte Müslümanlar böyledir, bunlar kafa keser, kelle keser. Bunlar vahşidir, canidir.' Bir taraftan örgütlenip bunlara karşı savaş kararı alıyorlar bir taraftan da Batı dünyasını İslam'dan uzaklaştırıyorlar." şeklinde konuştu.



Terör örgütlerinin bittiği için can yakmaya çalıştıklarına dikkati çeken Özhaseki, terör örgütlerinin üstesinden geleceklerini belirtti.



"Sıkıntıları hep beraber yaşadık, geride kaldı"



Özhaseki, şöyle devam etti:



"Kendi içimizde barış, kardeşlik, dostluk içerisinde yaşayalım istemiyorlar. Güçlü olmamızı, bir olmamızı istemiyorlar, paramparça olmamızı, güçsüz düşmemizi istiyorlar. Ama başaramayacaklar, bölemeyecekler. İnşallah bu bayrak inmeyecek, bu ezan da susmayacak. Bu sıkıntıları hep beraber yaşadık, geride kaldı. Allah bir daha göstermesin. Rabbim bir daha bu felaketi yaşatmasın. Sizler bunu burada birebir yaşayan kardeşlerimizsiniz. Şırnak ilimiz ve ilçelerimiz bu işten en çok etkilenen yerlerimiz. Rabbimizden duamız bir daha eski günlere dönmemek. Şimdi olması gereken dostluk ne icap ettiriyorsa onu yapmak. Birlik ve beraberlik neyi gerektiriyorsa onu yapmak. Yaraları sarmak, zararları tazmin etmek, bunları yaparken de muhabbetimizi yeniden tesis etmek. Onun için çabalıyoruz."



"Evler 2017'nin sonuna kadar bitecek"



Şırnak, Silopi ve Cizre'ye onuncu gelişi olduğunu anlatan Özhaseki, tekrar gelerek söz verdikleri işleri takip edeceklerini söyledi.



"Şırnak merkez ile İdil, Cizre ve Silopi'de altyapı ile ilgili projelerin ihalesini yaptık. Herhalde 250-300 milyon liraya mal oluyor sadece su ve kanal işi. Şimdi 11-12 bin civarında ev yapıyoruz. Bu evlerin hepsi de en geç 2017'nin sonuna kadar bitecek." diyen Özhaseki, hak sahibi herkese, kimin evi yıkılmışsa evini vereceklerini dile getirdi.



Özhaseki, şunları kaydetti:



"Bugün bir kardeşimiz, 'Ben sizin yaptığınız evlerden alacağım, yıkılan evim 100 metreydi, 100 metrelik evimi verin kardeşim.' dediğinde, 'tamam' diyoruz imzalıyoruz, karşılıklı. Evini boşalttığı günden itibaren de evini teslim alacağı güne kadar tüm kira bedelini ödüyoruz. Eşya yardımlarını yapıyoruz. Bunlar aslında kanayan yaranın biraz durdurulmasıdır." diye konuştu.



Bölgede barış ve huzurun hakim olması ile ticaretin de canlanacağına işaret eden Özhaseki, hükümet olarak bu bölgelerde yaptıkları kalkınma hamleleri ile müracaatların devam edeceğini anlattı.



Özhaseki, bu bölgelerden yer verme, fabrikasını yaptırma, işletme sermayesini koyma, bir kısım yaptıkları üretimden pay alma gibi tekliflerle iş aleminin bu tarafa doğru taleplerinin gelmeye başladığını belirterek, bölgenin zaten bir takım avantajlara sahip olduğunu dile getirdi.



"Alınan tüm tedbirlerle bu bölgelerde de Allah'ın izniyle çok kısa süre içerisinde hayat normale döndüğü gibi eskiden gördüğümüz ticari canlılık yeniden başlar. Herkesin yüzü gülmeye başlar." ifadelerini kullanan Özhaseki, bundan duyacakları mutluluğu bildirdi.



Bölgeyi her ziyaret ettiklerinde vatandaş ve esnafla görüştüklerini, taleplerini not aldıklarını söyleyen Özhaseki, hayata geçirecekleri projelerle ilgili planlama yaptıklarını, çalışmalara başladıklarını aktardı.



"Ülkemizin de bölgemizin de geleceği aydınlıktır"



TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Türkiye'nin 81 ilinde şehircilik anlamında çok güzel hizmetler yapıldığını belirterek, iş adamları olarak bundan büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.



Cizre ve Silopi'nin Anadolu coğrafyasından güneye açılan bir kapı olduğunu ve her zaman ticaretin merkezi olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:



"Burası öyle olmaya devam edecektir. Biz Türkiye Odalar ve Borsalar birliği olarak devletimizin bize verdiği görev çerçevesinde hepinizin bildiği gibi Habur Gümrük Kapısını da modern bir gümrük kapısı yaptık. Bugün Türkiye'ye ilk girişte Türkiye'nin yüz akı bir gümrük kapısı var. İnşallah ülkemizin de bölgemizin de geleceği aydınlıktır. Umutsuzluk bize yakışmaz. İnancımız bize umutsuzluğu haram kılmıştır."



Hisarcıklıoğlu, gelecek günlerin daha aydınlık ve parlak olacağını sözlerine ekledi.