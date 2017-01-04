Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, Kurşunlu Camisi'nde Incelemelerde Bulundu, Esnafı Ziyaret Etti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Sur ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu zarar gören Kurşunlu Camisi'nde incelemelerde bulundu, esnafı ziyaret etti.



Bakan Özhaseki, Vali Hüseyin Aksoy'u İçkale Müze Kompleksi'ndeki makamında ziyaret ettikten sonra, Sur ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu zarar gören ve restorasyon çalışması süren tarihi Kurşunlu Camisi'nde incelemelerde bulundu.



Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen'den yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Özhaseki'ye, caminin kara kalem tablosu hediye edildi.



Ulu Cami'de vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği Özhaseki, Gazi Caddesi'nde yürütülen "Sokak Sağlıklaştırma Projesi" kapsamında iş yerleri yenilenen ve yenilecek olan esnafı ziyaret etti.



Özhaseki'ye burada bazı vatandaşlar çiçek verdi.



Bakan Özhaseki'ye Vali Hüseyin Aksoy, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Ebubekir Bal ve Galip Ensarioğlu, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Cumali Atilla da eşlik etti.