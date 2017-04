Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki Açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türk halkının, istikrarın sağlanacağı, güçlü hükümetlerin olacağı bir sistemi tercih ettiğini belirterek, "Yeni sistemle vesayetçi yapı yok olacak. 1946'dan beri çok partili sisteme geçtikten sonra Ankara'da bekleyen eli silahlı şebekelerin, gelen her siyasi iktidarın ensesinde boza pişirdiği, canlarının istediği olmadığı zaman ihtilal ortamı hazırlayarak, faili meçhuller işleyip ihtilal yaptıkları ortam toprağa gömülmüştür." dedi.



"5.Uluslararası Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı"nın açılışında konuşan Özhaseki, teknoloji ve değişimin büyük şehirlerde oluşturduğu olumsuzlukların da gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek, bu konuda çok ciddi ve titiz çalışmalar yaptıklarını anlattı.



Çevreyi bir emanet olarak gördüklerini, şehirlerdeki çöplerin yüzde 65'ini entegre tesislerde ayrıştırıp değerlendirilecek hale getirdiklerini, 269 noktada gemi atıklarını alan tesisler olduğunu, mavi bayrak sayısının 444'e ulaştığını dile getiren Özhaseki, kentsel dönüşümün de sürdüğünü aktardı.



Özhaseki, 1999 depreminden sonra yapılan binaların çoğunun sağlam ancak yönetmelikten önce yapılan binaların en az yüzde 50'sinin depreme dayanıksız olduğunu belirterek, "Bizim bir an önce hazırlık yapmamız gerekiyor. Önümüzdeki bu zorlu süreci bir fırsata dönüştürebiliriz. Bir taraftan tabii ki depreme dayanıklı binalar yapacağız, bir taraftan da insan yaşamına en uygun akıllı şehirler yaparak önümüzdeki 100 yılı kurtarmak istiyoruz. Bu çalışmalar her halde birkaç ay içerisinde şekillenir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



"Aydınlık günler bizi bekliyor"



Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması sonuçlarını da değerlendiren Bakan Özhaseki, şöyle konuştu:



"Referandumda Türk halkı istikrarın sağlanacağı, güçlü hükümetlerin olacağı bir hükümet sistemini tercih etti. Yeni sistemle vesayetçi yapı yok olacak. 1946'dan beri çok partili sisteme geçtikten sonra Ankara'da bekleyen eli silahlı şebekelerin, gelen her siyasi iktidarın ensesinde boza pişirdiği, canlarının istediği olmadığı zaman ihtilal ortamı hazırlayarak faili meçhuller işleyip ihtilal yaptıkları ortam toprağa gömülmüştür. Zayıf, güçsüz, ne zaman düşeceği belli olmayan, pazarlıklarla gün geçirmiş, gece vakti insanların evlerinde pazarlıkların yapıldığı, kumar borçlarının ödendiği, insanlara bakanlıkların dağıtıldığı sistem toprağa gömülmüştür. İstikrar, bundan sonra kaçınılmazdır. Bu her parti için bir şanstır."



Sonuca yapılan itirazları eleştiren Özhaseki, "Bugün itiraz eden 'hayırcı' cephesinde yer alan ana muhalefet partisi genel başkanı dahil olmak üzere çok net soruyorum; sonuç yüzde 50,1 olarak 'hayır' çıksaydı Allah aşkına elini vicdanına koy, bu itirazları yapacak mıydın? Bugünkü bahaneleri uyduracak mıydın? Bir tek cümle söyleyecek miydin? Hayır. 'Türk milletinin kararına saygılıyız, hayırlı olsun' deyip devam edecektin. O zaman şimdi niye mızıkçılık yapıyorsun? Hiç mızıkçılığa gerek yok. İşimize bakalım. İnşallah aydınlık günler bizi bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.



Bakan Özhaseki'nin fuarın açılış kurdelesini kestiği etkinlikte, sponsor firma temsilcilerine plaket verildikten sonra fotoğraf çekimi yapıldı.



"5.Uluslararası Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı", 21 Nisan'da sona erecek.