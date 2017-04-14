Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki Açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "CHP'liler niye bu sisteme itiraz ediyor? Çok basit. Ömürlerinde yüzde 25'i zor aldılar. İhtilal oldukça iktidara geldi bunlar ya da adamları kandırarak koalisyonlarla zor oturdular oralara. Yüzde 51'i alamayacaklar ondan." dedi.



Halk oylaması çalışmaları kapsamında Develi ilçesinde Mustafa Aksu Kültür Merkezinde vatandaşlara hitap eden Özhaseki, çevre ülkelerdeki olumsuzluklara ve her türlü badirelere rağmen Türkiye'nin dimdik ayakta durduğunu belirtti.



Batı devletlerinin Türkiye'ye bakışlarının tarafsız olmadığını, medeniyet olarak adlandırılan AB kriterlerinin Türkiye söz konusu olduğunda unutulduğunu ifade eden Özhaseki, şunları söyledi:



"15 Temmuz hadisesi geçti. İki tane AB ülkesi çıkıp 'geçmiş olsun' diyemedi. Hani AB kriterlerine, standartlarına ne oldu? Hani medeniydiniz, hani çağdaştınız ne oldu? Çıt yok. O zaman biz onlara eyvallah etmeyeceğiz. Onlardan zaten yardım beklediğimiz de yok. Ama kendi içimizde bir olacağız, beraber olacağız, çalışacağız, iri olacağız, diri olacağız. Tek yol bu. Oralarda teröristlerin canına okuyacağız. Burada da kendi kendimize kalkınacağız. İşte onun için bu 18 maddeyi getirip ısrar ediyoruz. Güçlü olmanın yolu buradan geçiyor da onun için bunu teklif ediyoruz. Yeni teklif ettiğimiz sistem istikrar sağlayan bir sistem. Güçlü hükumetler getiren, etkin icraatlar yapabilecek bir sistem teklif ediyoruz."



"Cumhurbaşkanı attığı tüm imzadan sorumlu"



16 Nisan'daki halk oylaması için destek isteyen Özhaseki, önerdikleri yeni sistemde tüm yetkinin millete geçeceğini kaydetti.



Halkın takdirine sundukları yeni sistemde tek adamlık olmadığını hatta mevcut sistemde geniş yetkilere sahip cumhurbaşkanının yetkilerinin azaltıldığını anlatan Özhaseki, şöyle devam etti:



"Şimdi bizim getirdiğimiz sistemde, söz de size geçiyor, yetki de size geçiyor, karar da size geçiyor. Ödleri kopuyor bundan. Niye CHP'nin ödü kopuyor bundan? PKK'yı anladık, 'biteriz' diyorlar. Dışarı kaçmış hainler de aynı şeyi söylüyor. Peki CHP'liler niye bu sisteme itiraz ediyor? Çok basit. Ömürlerinde yüzde 25'i zor aldılar. İhtilal oldukça iktidara geldi bunlar ya da adamları kandırarak koalisyonlarla zor oturdular oralara. Yüzde 51'i alamayacaklar da ondan. Yüzde 51'i almak zor mu? Aslında kolay da onlar için zor. Nasıl kolay? Şöyle kolay. Yalan söylemeyecekler, dürüst olacaklar, çalışacaklar, millete kendini sevdirecekler. Millet o zaman yüzde 100 oy verir. Niye vermesin bu millet. O partinin adına gıcıklığı yok ki. Adamlarında bir tuhaflık var. Genel başkanları her ağzını açtığında yalan söylüyor, inandırıcılığı yok. Şimdiye kadar da Türkiye'de hayırlı bir iş yapmamışlar, iki taş üst üste koymamışlar. O zaman da millet seçmiyor bunları. Seçmeyince de bunların defterleri kapanıyor. Dertleri burada bunun dışında başka bir dertleri yok."



Tek adam eleştirilerine de değinen Özhaseki, "Tutturmuşlar bir 'tek adam da tek adam'. Bizim teklif etiğimiz yeni sistemde cumhurbaşkanı attığı tüm imzadan sorumlu. Şimdiki sistemde asla sorumlu değil. Hangisi tek adamlık oluyor? Yeni bir yetki de verildiği yok. Bir kararname çıkarma, bir de bütçe sunma. İkisi de formaliteden ibaret. Yürütmedeki işlemlerin hızlı yürümesini sağlayan bir araç. Bunların vücut kimyaları bozulmuş da ondan böyle şeyler konuşuyor." ifadelerini kullandı.



Özhaseki'ye, Develi programında AK Parti Kayseri milletvekilleri Sami Dedeoğlu ile İsmail Emrah Karayel eşlik etti.