Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki Açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, eyalet sistemi iddialarına ilişkin, "Tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan diye dilimize pelesenk ettiğimiz bir dönemde ve bunların bizim de kırmızı çizgilerimiz olduğunu defalarca söylediğimiz bir ortamda eyaletvari bir yapıya gidecek yolda bir söz söylenmesini hiçbirimiz hoş karşılamaz, AK Partililerin hiçbiri bunu sıcak karşılamaz." dedi.



Özhaseki, kentteki bir otelde gazetecilerle buluştu. Bir gazetecinin cumhurbaşkanı başdanışmanlarından Şükrü Karatepe'nin anayasa değişikliğine ilişkin açıklamalarını sorması üzerine, cumhurbaşkanının çok sayıda başdanışmanı bulunduğunu, bu kişilere ara ara fikir sorulduğunu, rapor hazırlatıldığını ve görüşlerinin alındığını belirtti.



Başdanışmanların her söylediğinin cumhurbaşkanının sözü gibi algılanmasının doğru olmayacağını ifade eden Özhaseki, şöyle konuştu:



"Hele ki akademisyenlerin sözlerini her zaman icraatın başındaki siyasilerin, devlet adamlarının sözüyle özdeş tutmak doğru olmaz. Benim de belediye başkanlığı dönemimde danışmanlığa atadığım insanlar olmuştu. Onların dışarıda yaptıklarından, söylediklerinden ben sorumlu değilim. Şükrü Bey bir akademisyen, değişik düşünceleri, fikirleri olabilir. Referandum konusunda AK Parti'nin tavrı, Cumhurbaşkanımızın sözleri önemli. Tabii hassasiyetlerimiz belli. Tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan diye dilimize pelesenk ettiğimiz bir dönemde ve bunların bizim de kırmızı çizgilerimiz olduğunu defalarca söylediğimiz bir ortamda eyaletvari bir yapıya gidecek yolda bir söz söylenmesini hiçbirimiz hoş karşılamaz, AK Partili'lerin hiçbiri bunu sıcak karşılamaz. Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade ettiler, bunun dışında görüşler varsa o da kendini bağlar. Önemli olan AK Parti'nin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın görüşleridir."



Terör örgütleriyle mücadele



Özhaseki, Türkiye'nin FETÖ, PKK ve DEAŞ ile mücadele ettiğini, bu örgütleri temizlemek için her türlü mücadelenin verildiğini vurguladı.



PKK'nın dağlardan, şehirlerden temizlendiğini anlatan Özhaseki, dini duyguları istismar eden FETÖ'nün de gerçek yüzünü 15 Temmuz'da gösterdiğini kaydetti.



FETÖ'nün farklı bir tavır takınıp insanları kandırdığını belirten Özhaseki, "Darbe tarafını bıraksanız bile toplumda müthiş bir sarsıntıya yol açtı. Tabii darbe yapan insanların darbeciliği herkes tarafından kınanıyor, övülecek hali yok. Diğer taraftan toplumda ne dertler açtığına bir bakın. Bunlar fakirlerin zeki çocuklarını, cömert zenginlerin de paralarını çekip aldılar. Bundan sonra insanlar birbirine güvenmeyecekti, hakikaten de öyle oldu, din duygusu örselendi. İslami kavramlar örselendi, imam, cemaat, hizmet gibi. Bunlar güzel sözlerdi ama hepsini perişan ettiler. Bir Müslümana yakışmayacak ne kadar pislik varsa röntgen gibi, dinleme, kumpas, soru çalma gibi aklınıza gelecek ne kadar kötülük varsa hepsini işleyerek din duygusunu örselediler." ifadelerini kullandı.



Özhaseki, 15 Temmuz darbe girişiminin amacına ulaşması durumunda doğuda emperyalistlerin işine gelecek bir devlet kurulacağını, Anadolu'da çatışmalar başlayacağını, bu nedenle FETÖ ile mücadeleyi beka meselesi olarak gördüklerini bildirdi.



16 Nisan halk oylaması



Türkiye'deki ikili yapının sürdürülemediğine dikkati çeken Özhaseki, bu sistemin kavga sebebi olduğunu aktardı.



Dünyada kimi ülkelerin yarı başkanlık, başkanlık ya da parlamenter sistemle idare edildiğini anlatan Özhaseki, "Başkanlık sistemi içinde ABD var, Brezilya var, Arjantin var. Yarı başkanlık içinde Fransa var ama Suriye de var. Parlamenter sistemin içinde büyümüş, gelişmiş ülkeler var Almanya gibi, Finlandiya gibi ama Etiyopya, Somali de var. Yarı başkanlık, başkanlık si·stemi· ya da parlamenter sistemin seçimi ülkelerin ileri ülke ya da geri ülke olması veya medeni olmasıyla da at başı gitmiyor, herkes kendi·ne bi·r si·stem tutturmuş. Bu sistem üzerinden çalışmaya devam ediyor." diye konuştu.



Özhaseki, sistem değişikliğini gelecek nesil için istediklerini, bir beka meselesi olarak gördükleri için bu sistemde ısrar ettiklerini vurguladı.



CHP'nin 'diktatörlük' sözlerini de eleştiren Özhaseki, "CHP Genel Başkanlığında diktatörlük var. Adam 7 kere seçim kaybetmiş, pişkin pişkin geziyor. Her sorulduğunda da Avrupa'yı örnek veriyor. Ama Avrupa'daki liderlerin bir seçim kaybedip istifa ettiğini hiç söylemiyor. Adamın her yeri yalanlarla, gaflarla dolu. Allah CHP'lilere yardım etsin." değerlendirmesinde bulundu.