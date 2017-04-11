Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki Açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, halk oylamasında "evet" çıkması durumunda Türkiye'nin önünün açılacağını belirterek, "Ondan sonra istikrarlı, güçlü hükümetler gelecektir." dedi.



Özhaseki, tarihi Kayseri Kalesi çevresindeki esnafı ziyaret etti, gazetecilere açıklama yaptı.



16 Nisan'daki halk oylamasının partilerin yarıştığı bir seçim olmadığına işaret ederek, belediye başkanlığı seçimlerinde insanların az çok tercihinin belli olduğunu söyledi. Özhaseki, şöyle konuştu:



"Belediye seçimlerinde zaten sizin adayınızı sevmişse oyunu devam ettiriyor, yoksa ne yaparsanız yapın oy vermezler. Genel seçimlerde de milletin az çok siyasi eğilimleri bellidir ama kararsızlar yüzde 10 civarındadır, onu herkes etkilemeye çalışır. Bu seçimde de 18 madde var, bu 18 madde Türkiye'yi ne getirecek ne götürecek, Türkiye'nin lehine ve aleyhine mi, işte bunların anlatılması icap ediyor. Doğrusu ilk gün çıktığımızdan bu tarafa 18 maddenin özünü anlattıkça birçok şüphe bulutlarının, karanlık bulutların dağıldığını hissediyorum. Yapılan iftira kampanyalarının tutmadığını hissediyorum. Her anlattığımızda insanların zihninin biraz daha durulduğunu hissediyorum. Doğrusu iyi bir kampanya geçiriyoruz. Ben de son hafta biraz Kayseri'de kalayım istedim. Hemşehrilerimizin yoğun ilgisi var."



Kayseri'de vatandaşların ilgisinden memnuniyetini dile getiren Özhaseki, "Buraya gelirken çok keyifli geliyoruz. Bu geldiğimizde referandum ortamında doğrusu zaten güçlü bir 'evet' var. Çünkü AK Parti ile MHP'nin zaten burada ağırlığı var. İşte onları bile toplasanız yüzde 80'i bulur. Ufak tefek de olsa maddelerle takılan, kendi içinde muhalefet insanlar olabilir. Bu olayı normal, bunları saygıyla karşılıyoruz. Ben şuna yürekten inanıyorum, güçlü bir 'evet' çıkarsa Türkiye'nin önü açılacaktır. Ondan sonra istikrarlı, güçlü hükümetler gelecektir. Güçlü hükümetlerin olduğu yerde hakikaten müthiş yatırımlar yapılacaktır. Türkiye'nin büyüdüğü dönemler hep güçlü iktidarların olduğu dönemlerdir." değerlendirmesinde bulundu.



"Erbakan Hoca, onların malı mıymış"



Saadet Partisinin direklere asılan afişlere yönelik eleştirisine de değinen Özhaseki, "Herhalde bu konuda suçlu olan, hiç ağzını açmayan tek parti varsa Saadet Partisidir. Erbakan'ın geçmişte bütün seçim beyannamelerinde başkanlıkla ilgili sözleri varsa bu saklanacak bir şey değil. Erbakan Hoca, onların malı mıymış? Dün Erbakan Hoca'nın etrafında binlerce Saadet Partili vardı. Eğer şimdi 3-4 kişi Saadetçilik yapıp da 'Erbakan bizim' diyorsa güleriz, başka bir şey demiyoruz." ifadelerini kullandı.ü