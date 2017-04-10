Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki Açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Biz bu milleti, devleti seviyoruz. Bu teklifte bütün yetkiyi size veriyoruz, Ankara'dan yetki koymuyoruz. Ayak oyunu yapanlara yetki vermiyoruz. Siz seçiyorsunuz, söz millette, güven oyunu da siz veriyorsunuz." dedi.



Kayseri'de Mobilya Kent Sitesi esnafıyla bir araya gelen Özhaseki, devletin iki eli olduğunu, birinin suçluya, teröriste vurduğunu, öbürünün de merhamet ettiğini, yaraları sardığını söyledi.



Devletin güçlü eliyle teröristleri vurduğunu ve temizlediğini ifade eden Özhaseki, "Şehirlerde kalmadılar, sınır ötesini temizledik hatta. PKK, FETÖ, DEAŞ hepsi geçen yıl aynı anda başlarını çıkardılar. Bunların hepsini temizledik. Bundan sonra topluca bir eylem yapamazlar. Tek tük sağda solda bomba koyup patlatırlar, güya biraz canımızı yakarlar. Yapabilecekleri her şey bu, o da hiç önemli değil. Allah kimi takdir ettiyse onun canı, dediği tarihte gider. Bunları bitirdik, bu arada da Batı'nın gerçek yüzü ortaya çıktı." diye konuştu.



Türkiye'nin kendi içinde birlik olması gerektiğini vurgulayan Özhaseki, Batı'nın Türkiye'ye bakışının hep aynı olduğunu dile getirdi.



Zaman zaman dini eğilimlerin, particiliğin abartıldığını ifade eden Özhaseki, "Emin olun Batı'dan bize bakanlar hep aynı bakıyor. Alevi de olsak Sünni de olsak aynı bakıyorlar. A parti de olsak B parti de olsak aynı bakıyorlar bize. Batı'nın anlayacağı tek dil, güçlü olmak. Biz, güçlü olmalıyız." dedi.



16 Nisan halk oylamasına değinen Özhaseki, bu seçimin tüm seçimlerden önemli olduğuna vurgu yaptı.



Türkiye'nin ikili sistemden bir an önce kurtulması gerektiğini belirten Özhaseki, şöyle konuştu:



"Güçlü hükümetlere ihtiyacımız var. Teklif ettiğimiz sistem şu, vatandaş yetkili olsun. Yüzde 51 ile cumhurbaşkanını seçsin o da hükümetini kursun. Seversek devam ederiz, yoksa kaldırır atar, öbürünü seçeriz. Pazarlığa ihtiyaç kalmayacak, yüzde 51 ile biz seçeceğiz. Gelecek, işine bakacak. Bu kadar basit bir sistem teklif ediyoruz. Güçlü bir 'evet' bekliyoruz. Biz bu milleti, devleti seviyoruz. Bu teklifte bütün yetkiyi size veriyoruz, Ankara'dan yetki koymuyoruz. Ayak oyunu yapanlara yetki vermiyoruz. Siz seçiyorsunuz, söz millette, güven oyunu da siz veriyorsunuz."



Özhaseki, ana muhalefet partisinin oylamanın içeriğiyle ilgili yalan söylediğini, vatandaşları yanlış bilgilendirdiğini de sözlerine ekledi.