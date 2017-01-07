Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki Açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, CHP'nin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili açıklamalarına ilişkin, "Adam iki sene sonra cinayet işleyecek ben ne bileyim ama siz şimdi bile bile yapıyorsunuz onlarla beraberliği. Cinayetlerini gördünüz, darbe teşebbüsünü gördünüz, rezilliklerini gördünüz, iç yüzlerini gördünüz, pisliklerini, ahlaksızlıklarını gördünüz. Niye berabersiniz şimdi? Siz asıl bunun hesabını verin. Bu kadar kötülükten sonra bunlarla nasıl beraber oluyorsunuz? Bunların sözcülüğüne nasıl soyunuyorsunuz?" dedi.



Özhaseki, AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen İl Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'yi bölmek isteyenlerin dört bir yandan saldırıya geçtiğini söyledi.



Bu örgütlerin aynı anda nasıl saldırıya geçtiklerinin şaşırtıcı olduğunu vurgulayan Özhaseki, şöyle devam etti:



"Güneydoğu tarafında bir örgüt var, Marksist bir yapı, çoğu inançsız hatta sapık birtakım inançları da var kendi içlerinde, ırkçı bir yapı. Bu tarafa bakıyorsunuz yıllarca dindar geçinmiş bir yapı var. FETÖ'den bahsediyorum. Biraz daha aşağıda ürettikleri bir yapı var, DEAŞ deniyor bu nesnelere, Sünni yapı olduğunu söylüyor. Kafa kesiyor, kol kesiyor, iğrenç şeyler ki bunların hepsi yan yana geldiler saldırıya geçtiler. Nasıl oluyor da Marksist, ırkçı, dinci, sapık hepsi bir araya geldi bunların? Hedeflerinde kim var? Türkiye var. Nasıl bir araya geldi bunlar? Sahipleri aynı. Para verenler aynı, besleyenler aynı, destekleyenler aynı, bunları senelerce orada güdenler aynı. Elbette birisi size para veriyorsa emir de verir. Sizi istediği yerde de kullanır. İşi bitince de paçavra gibi de atar, şimdi bazılarını yaptıkları gibi. Sırayla bütün bunlara şahit oluyoruz. Yapmamız gereken ne? Bütün bunları bileceğiz, önümüze bakacağız, doğru hareket edeceğiz."



Özhaseki, PKK ile mücadele konusunda bütün Cumhuriyet hükümetlerinin üzerine düşeni yaptığına dikkati çekerek, hiçbir hükümet için "PKK büyüsün diye hareket ettiler" diyemeyeceklerini belirtti.



"Bizim ana muhalefetimiz en iyi FETÖ'cü kesildi"



PKK'yı kazdığı çukurlara gömdüklerini, şehirlerde bitirdiklerini vurgulayan Özhaseki, "O yüzden bunların Meclisteki uzantılarının başkanları, eş başkanları Rusya'ya gittiler ağladılar, AB'ye Brüksel'e gittiler ağladılar, Amerika'ya gittiler ağladılar. 'Abi siz bize daha önce destek veriyordunuz ne oldu, bak bizi dövüyorlar gelin' diye oradan zırıl zırıl ağlayarak geldiler. Fakat onlar zaten bunları kullanırlar, işi bitince de paçavra gibi atarlar, tuvalet kağıdından kötü ederler. Onu bilmiyordu bu salaklar. Şimdi yüz veren yok bunlara." değerlendirmesinde bulundu.



"Devlet kuvvetli şamarını teröristlere vurdu, şimdi vatandaşa dönüp şefkatle sarıp sarmalama, yaraları sarma zamanı." diyen Özhaseki, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki imar çalışmaları hakkında bilgiler verdi.



Özhaseki, DEAŞ ve FETÖ ile mücadele konusuna da değinerek, şu ifadeleri kullandı:



"Bizim anamuhalefetimiz en iyi FETÖ'cü kesildi. Nasıl oldu? Bir mağduriyet edebiyatı tutturdular, durmadan da bize laf çakıyorlar. 'Siz onlarla beraberdiniz, bunları da biraz siz büyüttünüz.' Evet, ne olmuş? Bunlar masum zamanlarında yanımızdalardı. Adam iki sene sonra cinayet işleyecek ben ne bileyim ama siz şimdi bile bile yapıyorsunuz onlarla beraberliği. Cinayetlerini gördünüz, darbe teşebbüsünü gördünüz, rezilliklerini gördünüz, iç yüzlerini gördünüz, pisliklerini, ahlaksızlıklarını gördünüz. Niye berabersiniz şimdi? Siz asıl bunun hesabını verin. Bu kadar kötülükten sonra bunlarla nasıl beraber oluyorsunuz? Bunların sözcülüğüne nasıl soyunuyorsunuz? Eğer arada bir yaş yanmışsa getirin, bakalım, inceleyelim, hakkını teslim edelim. Bizim itikadımızda geminin içinde 999 öldürülecek katil olsa, bir tane masum olsa o gemi batırılmaz. Bir tane masum varsa inceleyelim, o masumu kurtaralım, eyvallah ama sizin derdiniz o değil. 'Acaba nasıl oy devşiririz, onlara küsenler bize oy verir mi?' Bunun çok yaptınız. Buradan da size bir şey çıkmaz zaten."



"FETÖ'cülük sardı bunları. Allah dostluklarını artırsın"



Anamuhalefetin günlerinin kendilerini taklitle geçtiğini savunan Özhaseki, şöyle konuştu:



"Toplu açılışlara laf söylüyorlardı. Dün baktım Kemal Bey toplu açılış yapıyor. 30-40 tane bir şey uydurmuşlar, orada toplu açılış yapıyor. Daha önce biz evlere gidip iftar sofralarına otururduk, emir verdiler ki 'Siz de gidin oturun' diye ama iftar sofrasına ayakkabı ile oturmaya başladılar, akılları ermediği için. Taklit edecekler ya. Biraz sırıtıyor, kendileri gibi olsalar. Biz içimizden geldiği gibi davranıyoruz. Biz zaten o sofralardaydık. Yine gidip bağdaş kurup oturuyoruz, yine besmele çekip, ekmeği bölüp yiyoruz. Bizim için değişen bir şey yok ama taklit olduğu için bu işler onlara zor oluyor. Şimdi de FETÖ'cülük sardı bunları. Allah dostluklarını artırsın. Birlikte nasıl bir şey çıkar bilmem ama şimdilik dostlukları iyi gidiyor."



Özhaseki, terör örgütleri ile mücadele konusunda üzerilerine düştüklerini yaptıklarını, devletin ve milletin temizlendiğini anlattı.



Yeni anayasa görüşmelerine de değinen Bakan Özhaseki, parlamenter sistemi kutsayanların, bu sistemin Türkiye'ye nasıl zarar verdiğini de çok iyi bildiklerini söyledi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, hizmetten başka amaçları olmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:



"Ahmak ahmak laflar ediyorlar. Ne demek, 'oyumuzu kullanınca hain olacakmışız. Allah'a hamdolsun biz bu millete hizmet ederek buralara geldik. Alnımız açık, başımız dik bizim. Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca en iyi işler yapan iktidarız. İhanet bizim sağımızdan solumuzdan geçmez. İnsanların dilinde ne varsa kafasında o vardır. Dilinden dökülenler kendilerine daha çok yakışıyor. Çok şükür biz ne yaptığımızı biliyoruz. Bundan sonra nasıl davranacağımızı, nasıl hizmet edeceğimizi de biliyoruz. Önümüzdeki günler aydınlık. Önemli olan bizim birlikteliğimiz."



Programa, AK Parti Kayseri milletvekilleri Taner Yıldız ve İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ile çok sayıda partili katıldı.