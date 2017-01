Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki Açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Söz verdiğimiz her bir proje zamanında, gecikmeden bitirilmiş olacak. Görüşmelerimizde vatandaşların yaralarını sararak taleplerini karşılamış olacağız. Evi yıkılan Şırnak, Silopi, İdil ve Cizre'deki vatandaşlarımıza evlerini birebir teslim edeceğiz." dedi.



Çeşitli temaslarda bulunmak üzere beraberinde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal ile Şırnak'a gelen Bakan Özhaseki, Cizre ilçesine geçti.



Burada Şırnak Valisi Ali İhsan Su ve Cizre Kaymakamı Ahmet Adanur tarafından karşılanan Özhaseki, TOKİ tarafından terör mağdurları için yapımı süren konutlarla ilgili incelemelerde bulundu.



Dicle Nehri rekreasyon alanını gezen Özhaseki, burada yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde başladıkları çalışmalara Cizre ilçesinde devam ettiklerini söyledi.



Özhaseki, bir taraftan yeni temeller attıklarını bir taraftan da bir süre önce Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla temelini attıkları projelerle ilgili gelinen son durumu görmeye çalıştıklarını belirtti.



"Sur içerisinde işler yoluna girdiği için temel atacak yerimiz kalmadı. Yapılan işleri takip edeceğiz ve orada hizmetler artarak devam edecek." diyen Özhaseki, belirlenen süreçlerde projelerin tamamlanacağını vurguladı.



Cizre'de yaklaşık 3,5 ay önce temel atma töreni yapıldığını hatırlatan Özhaseki, ilçede büyük bir park alanının yapımı ile Dicle Nehri'nin ıslah edilmesi için çalışmalara başladıklarını aktardı.



"2018 gelmeden konutları vatandaşlarımıza teslim edeceğiz"



Özhaseki, o gün yeni konutlar yapacaklarını dile getirdiklerini anlatarak, şöyle devam etti:



"O gün verdiğimiz söz ne ise bugün herkes bunun geçerli olduğunu bir kez daha gördü. Sur için ne söz vermişsek bugün gelinen noktada hepsini yaptığımızı vatandaş gördü. Cizre için 967 konutun ihalesi yapıldı ve işler başladı, kaba inşaat neredeyse bitmiş durumda ve temmuz ayı gibi bitecek. Daha sonra Cizre içerisinde planladığımız 750 konut ve istimlak edip üzerinde çalışma yaptığımız bin 500 konutun daha ihaleleri yapılıyor. İhaleler en geç bir ay içerisinde yapılır diye düşünüyorum. Bu evlerin teslim tarihi olarak en geç bir yıl düşünüyoruz. 2018 yılı gelmeden bütün konutları vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Vatandaşlarımızın evlerinde oturmalarını sağlayacağız. Burada yapılan parkımız da çok kısa bir sürede tamamlanacak."



Cizre'de altyapı hizmetleri ile ilgili ihalelerin tamamlandığını, su ve kanal hizmetlerine önümüzdeki günlerde başlanacağını ifade eden Özhaseki, bu çalışmalarla ilçenin su, kanal arıtma tesisi olarak hiçbir eksikliğinin kalmayacağını aktardı.



Özhaseki, ilçe için bir de stadyum sözleri olduğuna işaret ederek, bununla ilgili planlamanın bittiğini, Gençlik ve Spor Bakanlığına teslim edildiğini, önümüzdeki günlerde ihalesinin yapılacağını belirtti.



Özhaseki, "5 bin kişilik tribünlü olarak düşünülmüştü ama Başbakanımızın talimatıyla 10 bin kişilik tribünlü stadyum inşaatı da yakında başlıyor." diye konuştu.



"Vatandaşların yaralarını sararak taleplerini karşılamış olacağız"



Cizre'nin kadim bir şehir olduğuna dikkati çeken Özhaseki, tüm planlamaları bu doğrultuda yaptıklarını bildirdi.



Özhaseki, "Söz verdiğimiz her bir proje zamanında, gecikmeden bitirilmiş olacak. Görüşmelerimizde vatandaşların yaralarını sararak taleplerini karşılamış olacağız. Evi yıkılan Şırnak, Silopi, İdil ve Cizre'deki vatandaşlarımıza evlerini birebir teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Evi yıkılan her vatandaşa istediği takdirde en azından eski oturduğu evin metrekaresi ne kadarsa o kadarlık bir evin bedelsiz olarak verileceğini dile getiren Özhaseki, farklılıklar varsa da onları değerlendirerek, ödeme kabiliyetini göz önünde bulundurup uzun bir sürece yayarak rahat bir şekilde ödemeleri sağlayacaklarını sözlerine ekledi.