Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Türkiye, zalim dünyanın vicdanıdır" dedi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Melikgazi ilçesine bağlı Tınaztepe mahallesi sakinleri ile buluştu. Bir düğün salonunda düzenlenen buluşmada konuşan Bakan Özhaseki, zor bir coğrafyada yaşadıklarını söyledi. Türkiye'nin Avrupa'da keyif çatan bir ülke olmadığını kaydeden Özhaseki, "Bulunduğumuz coğrafyada etrafımıza şöyle bir bakarsanız, birçok ülke idare edilemez durumdadır. Paramparça oldular. Ateş çukuru içerisindeler. Biz bunların içerisinde Allah'a hamd olsun ayakta duruyoruz. Fakat üzerimizde o kadar çok oyun oynanıyor ki, bu oyunların oynanmasının sebebi bizim tarihte üstlendiğimiz misyondan kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin zalim dünyanın vicdanı olduğunu kaydeden Özhaseki, şunları söyledi:



"Biz gönül coğrafyamızın lideriyiz. Şuanda bu zalim dünyanın vicdanıyız. Eğer İsrail'e birisi '1 dakika' diyecekse, bunu bizim liderimiz söylüyor. Myanmar'da zavallı bir Müslüman ağlıyorsa emin olun bizim Cumhurbaşkanımızda onunla ağlıyor. Eğer Filistin'de gariplerin gözyaşı dinmiyorsa kendi aramızda oturduğumuz zaman onu biz dert ediniyoruz. Çünkü bu dünyanın geçici olduğuna inanıyoruz. Bu günler geçecek." - KAYSERİ