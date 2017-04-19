Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki: "(Belediye başkanlarına) İki sloganın arkasına saklanıp sorumluluğu atıyorlar"

5'inci Uluslararası İstanbul Akıllı Şehirler ve Şebekeler Kongre ve Fuarı gerçekleştirildi



İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kentsel Dönüşüm çalışmalarıyla ilgili belediye başkanlarına eleştiride bulunarak, "Arkadaşlarımızın bir kısmı gayretli hiç itirazım yok, çabalıyorlar. Ama bir kısım arkadaşlarımız bir iki sloganın arkasına saklanıp, sorumluluğu atıyorlar. Kimseyle de karşılaşmak istemiyorlar" dedi.

Dünya Enerji Birliği tarafından en önemli etkinlikler arasında gösterilen 5'inci Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı bugün başladı. Beşincisi İtalya'nın ülke partnerliğinde düzenlenen ve 3 gün sürecek olan ICSG İstanbul 2017, 30 ülke 5 binin üzerinde katılımcıya ev sahipliği yapıyor.

İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen programa Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İtalya Büyükelçisi Luigi Mattiolo, çok sayıda akademisyen ve davetli katıldı.

Kongrede bir konuşma yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki geçmiş yıllarda bu kadar atık tesislerine ihtiyaç olmadığını belirterek, "15- 20 sene öncesinde arıtma tesisleri bilinmezdi, katı atık tesisleri bilinmezdi, denizlerdeki kirliliğe dikkat edilmezdi. 2000'li yılların başında arıtma tesisleri olan şehir sayısı çok azdı. Bugün geldiğimiz noktada, şehirlerde yaşayan nüfusumuzun yüzde 80'i dışarıya atmış olduğu kirli suları temizleyebiliyoruz. Katı atık olarak gönderilen çöpleri bizler entegre tesislerimiz de ayrıştırıp onları kompozit hale getiriyoruz. Denizlerde çok rahat atık atarken, şimdi 259 noktada gemi atıklarını temizleme tesislerimiz var, mavi bayraklı plaj sayısı olarak Türkiye 444' e ulaştı ve şu anda dünya ikincisiyiz" dedi.

Bakan Özhaseki'den deprem uyarısı

Türkiye'nin deprem ülkesi olduğuna dikkat çeken Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bizim ülkemiz aslında deprem ülkesi. Topraklarımızın yüzde 42'si deprem bölgesi olarak geçiyor. Son yüzyıl içerisinde 6 ve üzerinde yaşanmış olan depremlerin sayısı 56 civarında, ölen insan sayısı 82 bin.1999 depreminden sonra yapılan binaların büyük bir çoğunluğu depreme dayanıklı ama 1999 depreminden önce yapılan binalarda en az yüzde 50 depreme dayanıksız vaziyette. Bizim bir an önce hazırlıklarımızı yaparak dezavantajlarımızı avantaja çevirebiliriz. Bununla alakalı olarak da kentsel dönüşüm öncelik verdiğimiz önceliklerden birisi. Bir taraftan depreme dayanıklı şehirler yapacağız bir taraftan da insan yaşamına en uygun akıllı şehirler yaparak önümüzdeki yüzyılları kurtarmak istiyoruz" dedi.

"İki sloganın arkasına saklanıp sorumluluğu atıyorlar"

Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili belediye başkanlarını eleştiren Bakan Özhaseki, "Özellikle İstanbul için 2030 yılı için deprem için son yıllar olarak görüyor ve veriyorlar, burada şiddetli bir deprem olacağını söylüyorlar.O zaman bizlerin 13 yılı var bakıp beklemekten ziyade hazırlık yapmak gerekiyor. Burada vatandaşlarımıza ve belediyelerimize iş düşüyor. Ortalama 500 bin konutu yenileyebilirsek, biz depreme kendimizi hazırlıklı hissederiz.Bu konuda vatandaşlara, belediyelerimize ve bakanlığımıza iş düşüyor.Vatandaşlar özellikle herkes oturduğu bir konutu bir kere depremsellik açısından ölçtürmeli. Belediye başkanlarına sesleniyorum ne olur mahallelerinizi bir gözden geçirin, mahallelerde kentsel dönüşüm için hazırlıklar yapın hangi partiden olursanız olun yapın. Arkadaşlarımızın bir kısmı gayretli hiç itirazım yok, çabalıyorlar. Ama bir kısım arkadaşlarımız bir iki sloganın arkasına saklanıp, sorumluluğu atıyorlar kimseyle de karşılaşmak istemiyorlar. Belediye başkanlığı bir taraftan para yönetimidir, bir taraftan mekan yönetimidir diğer taraftan da insan yönetimidir. Kentsel dönüşüm rantsal dönüşüme dönüştü diyorlar, ne güzel sloganı da söyledin koy kaç aradan sen öyle bir hazırlık yap ki rantsal dönüşüme dönmesin. Yerinde ve doğru dönüşüm yap bunu bütün belediye başkanı arkadaşlarımız gündemlerine alsınlar"şeklinde konuştu.