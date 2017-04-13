- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki: "2030 yılına kadar İstanbul'da büyük bir deprem olacak"



KAYSERİ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki katıldığı 'İnşaat Sektör Zirvesi' programında yaptığı konuşmada, "İstanbul'da bilim adamlarının müthiş tespitleri var. Neredeyse tamamı diyorlar ki, '2030'a kadar büyük bir deprem var. Bunun da şiddeti en az 7 olacak.' Allah korusun böyle bir şey olursa İstanbul'un hali ne olur?" dedi.

Çeşitli sivil toplum kuruluşları ve dernekler tarafından ortaklaşa düzenlenen İnşaat Sektör Zirvesinin açılış konuşmasını yapan TÜMSİAD Kayseri Şube Başkanı Nusret Uğurlu, 2016 yılının inşaat sektörü açısından iyi geçmediğini ifade ederek, "Ortadoğu'daki gelişmeler, 15 Temmuz darbe girişimi ve TL'nin değer kaybetmesi 2016 yılında sektörün iyi bir yıl geçirmediği hepimizin malumu. Ancak bunun yanında iniaat sektörüne sağlanan geçici teşvikler, kampanyalar ve finansman tarafından sağlanan kaynaklar olumsuz etkiyi kaldırmış ve konut satışlarını artırmıştır" diye konuştu.

"Bilim adamları 2030 yılına kadar İstanbul'da büyük bir deprem olacağını söylüyor"

Programda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise, bilimadamları tarafından İstanbul'da büyük bir depremin olacağına dair söylemlerde bulunduğunun altını çizerek, "İstanbul'da bilim adamlarının müthiş tespitleri var. Neredeyse tamamı diyorlar ki, '2030'a kadar büyük bir deprem var. Bunun da şiddeti en az 7 olacak.' Allah korusun böyle bir şey olursa İstanbul'un hali ne olur? Birçok bina olduğu yere yıkılıyor zaten, bir şey yapmanıza gerek yok. Kaçak inşaatlar, kaçak inşaatlar. Onun için bizim yaptığımız bu hesaplarda kentsel dönüşümle ilgili birtakım tedbirler aldık. İnşallah 16 Nisan'dan sonra meclis çalışmaya başlarsa o yasaları getireceğiz. Orada finansla ilgili birçok teedbirlerimiz var. Bunları alacağız ve hızla işe koyulacağız. Bunu yaparsak inşallah biz de kendimizi başarılı sayarız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri mitingine katılmaması üzerine çıkan çeşitli dedikodulara da yanıt veren Bakan Özhaseki, "Kayseri'mizde herşey güzel de şu dedikodu var ya. Duyduğumuz dedikodular inanın canımıza okuyor. Bu kadar dedikodu olur mu? Bu kadar dedikodu olur mu hakikaten? Tayyip Bey'in gelmemesinin sebebi şu, beraber Kastamonu'ya gittik. Perişan vaziyette, oturduğu anda uyuyor. Cumhurbaşkanı ve başbakanımızın katılacağı 4-5 tane il vardı; Ankara, İstanbul, İzmir, Diyarbakır ve Kayseri. Bu mitinglere hem beraber katılacaklar hem de aynı günde ikişer miting vardı. Bizim mitingimizin olduğu gün Anakra'daydı. Fakat Tayyip Bey'in iki ile birden gidip konuşması zorlaşınca birine başbakınımızın gitmesini istedi diğerine kendisi katıldı, teke düşürdü. Hakikaten yoruluyor. Müthiş bir yoğunluk var. Öyle olunca Kayseri mitingi için ısrar edemedik. Bunun altından başka bir mana aranması hakikaten çok garip" şeklinde konuştu.

(TB-