Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Ceylan Açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, "Bakanlık olarak bizim tahminlerimize göre Türkiye çapında 7.5 milyon adet bağımsız bölümün yenilenmesi gerekiyor, depreme dayanıklı hale getirilmesi gerekiyor." dedi.



Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Karabük Şubesi'nin 2. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Ceylan, ülke olarak zor günlerden geçildiğini, 2016'nın Türkiye açısından zor bir yıl olduğunu belirtti.



15 Temmuz'da Fetullahçı terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimiyle karşı karşıya kalındığını, 7'den 70'e tüm vatandaşların sahip çıkmasıyla hain terör darbesine "dur" denildiğini ifade eden Ceylan, "Bununla beraber bölücü terör örgütünün eylemleri devam etti ve hala sürdürmeye devam ediyorlar. Onun ötesinde de bir taraftan ülkemizde terörle mücadele sürerken, sınırımızın ötesinde de DEAŞ terör örgütüyle de mücadele sürdürmekteyiz. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olduğu sürece her türlü zorluğun üstesinden bu ülke, bu millet gelecektir. Terörle, terör saldırılarıyla, bu ülkeyi darbelerle dize getiremeyenler şimdide gördüğünüz gibi ekonomik saldırılarla bu ülkeyi dize getirmeye, belini bükmeye çalışmaktalar. Ama Allah'ın izniyle siz değerli iş adamlarımızın gayretleri, milletimizin basiretiyle bunlarda püskürtülecektir." diye konuştu.



İnşaat sektörünün ülkede ve ekonomide çok önemli yeri olduğunu vurgulayan Ceylan, sektörün ekonominin lokomotifi, sürükleyici konumunda bulunduğunu belirtti.



Gayrisafi Yurtiçi Milli Hasıla'nın (GYMH) yüzde 8-9'unu tek başına inşaat sektörünün oluşturduğunu anlatan Ceylan, istihdam açısından da 2 milyon civarında direk istihdamıyla da çok önemli bir yer işgal ettiğini, 200'e yakın diğer sektörlerden, mal gruplarından talep yaratma özelliği olan bir sektör konumunda olduğunu, demir çelik sektörünü de çok yakından ilgilendirdiğini kaydetti.



"250 bin kişilik ilave istihdam getiren bir sektör"



Ceylan, inşaat sektöründe son 15 yılda AK Parti iktidarları döneminde sektörün genel ekonomi içindeki payının iki katını bulduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Bundan 15 yıl önce Gayrisafi Yurtiçi Milli Hasılanın içindeki inşaat sektörünün payı yüzde 4-5'lerdeyken hükumetimizin bu sektöre vermiş olduğu destekle kentsel dönüşüm projeleriyle, toplu konut projeleriyle bugün Türkiye ekonomisi içindeki yeri yüzde 8-9'lara ulaşmıştır. İnşaat sektöründe yüzde 1'lik büyüme artışı, tüm istihdam alanında 250 bin kişilik ilave istihdam getiren bir sektör. Türkiye ekonomisi her şeye rağmen 2016 yılının ilk 9 ayında yüzde 2.2'lik büyümeyi başardı. Her şeye rağmen, bir darbe girişimi olmuş ülkede, terör saldırıları art arda geliyor, yurt dışında bir savaş veriyoruz, ama çok şükür ona rağmen bu ülkenin belini bükemediler, dize getiremediler, ülke ekonomisi bütün bunlara rağmen dimdik ayakta."



Ceylan, Türkiye'nin 2016'nın ilk 9 ayında 2.2'lik büyüme göstermesine karşı, Almanya'nın aynı dönemde yüzde 1.6, Amerika'nın ise yüzde 1.5 olduğunu, Türkiye'nin 4'üncü çeyrekte de yine pozitif olacağı inancını taşıdıklarını ifade etti.



Ceylan, "İnşallah kamu sabit sermaye yatırımları hükumetimizin 2017 bütçesinde yüzde 20-21 oranında büyümesi öngörülmektedir. Dünyanın da gıpta ettiği alt yapı, üst yapı projeleri, köprüler, barajlar, havaalanları ve benzeri gibi projelerle 2017 yılında inşaat alanında büyüme devam edecektir." ifadesini kullandı.



"7.5 milyon adet bağımsız bölümün yenilenmesi gerekiyor"



"Türkiye'nin bir kentsel dönüşüm gerçeği bulunmaktadır." diyen Ceylan, konuşmasına şöyle devam etti:



"Türkiye geçmiş yıllarda 1999 ve 2001 depremlerini yaşadı. Çok acılar verdik, çok kayıplarımız oldu. Türkiye deprem açısından bir deprem bölgesinde bulunuyor, fay hattı üzerinde bulunuyor. Bilim adamları, akademisyenler, özellikle Marmara bölgesinde 2030 yıllarına kadar yine Allah korusun büyük bir depremle karşı karşıya kalma ihtimalimizin yüksek olduğunu ifade ediyorlar. O zaman yapmamız gereken nedir? Bu büyük deprem ve depremlere hazırlıklı olmamız gerekiyor. Hazırlıklı mıyız? Evet bazı çalışmalarımız var, yeterli mi? Yeterli değil. Türkiye'nin konut stoğunun önemli bir bölümünün yenilenmeye ihtiyacı var, güçlendirilmeye ihtiyacı var. Bakanlık olarak bizim tahminlerimize göre Türkiye çapında 7.5 milyon adet bağımsız bölümün yenilenmesi gerekiyor, depreme dayanıklı hale getirilmesi gerekiyor."



İstanbul Zeytinburnu'nda boşaltılmış bir binanın çöktüğünü hatırlatan Ceylan, şu bilgileri verdi:



"İki tane vatandaşımızı kaybettik maalesef. Buna benzer Türkiye'de deprem riski altına olan, özellikle 2000 yılı öncesinde yapılmış konut stoklarından 7.5 milyonun yenilenmesi gerekiyor. Bu maksatla hükumetimiz gerekli çabayı yürütüyor. Bu maksatla 2012 yılında bir kentsel dönüşüm yasası mevzuatı değiştirilmiş, bu çerçevede de 4.5 yıl içinde bu mevzuat çerçevesinde teşviklerle, desteklerle Türkiye'de 1 milyon civarında bağımsız bölüm, konut kentsel dönüşüm tarzında dönüştürülmüş bulunmakta. Yeterli mi? Kesinlikle değil. 7.5 milyona ulaşmamız lazım en azından."



Bir milyon konutun dönüştürülmesinin 3 milyon kişiyi ilgilendirdiğini aktaran Ceylan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"O açıdan Bakanlık olarak kentsel dönüşüm mevzuatını yeniden ele alıyoruz, almak durumundayız, Türkiye'nin alması gerekiyor. Burada sıkıntı nedir? Özellikle kentsel dönüşümü teşvik edecek finansman sıkıntısında, dar boğazlar yaşanıyor. Tabii ki Bakanlık olarak devletimizin imkanlarıyla riskli yapıların dönüştürülmesi ve kentsel dönüşüm projelerine çeşitli finansman destekleri sağlamaya çalışıyoruz, kira yardımları, vatandaşın yapmış olduğu dönüşüm projelerine faiz desteği, vergi, harç istisnaları gibi konularda destek olmaya çalışıyoruz. Ama özellikle bu alandaki ilk sermaye son derece önem arz etmektedir. Türkiye'nin de bu büyük dönüşüm projelerine ihtiyacı var. Bu maksatla Türkiye'deki bu kentsel düşüm gerçeğini göz önünde bulundurarak, gerekse de inşaat sektörünün ekonomi içindeki payının önemini dikkate alarak lokomotif sektör, sürükleyici sektör, istihdam sağlayan sektör olması sebebiyle inşaat sektörünün canlandırılmasına yönelik çabalarımız, gayretlerimiz, bakanlığımız ve hükümetimiz tarafından da ele alınmış bulunmaktadır."