Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Ceylan Açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, "Teröre verilecek en güzel cevap onların beklentilerini boşa çıkarmaktır. Şu an ülke olarak daha fazla yatırım yapma, üretme, istihdam ve katma değer sağlama dönemindeyiz." dedi.



Ceylan, MÜSİAD İzmir Şubesi Genel Kurulunda, "2023 Vizyonunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çalışmaları" konulu sunum yaptı.



İçeride ve dışarıda bölücü hain unsurlarla mücadele ettiklerini vurgulayan Ceylan, şöyle konuştu:



"İzmir'de yaşanan terör saldırısında şehit olan kahraman polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can'a rahmet diliyorum. Terör, en alçak ve en sinsi yöntemlerle ülkemizi hedef almaktadır. Sınırlarımız içinde patlayan bombalar ve yapılan saldırılar büyüyen Türkiye istikrarına yapılan hain girişimlerdir. Biz bir oldukça hiçbir güç bizi yıldıramayacak ve yolumuzdan alıkoyamayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi milli seferberlik dönemindeyiz. Zaman üretme, çalışma zamanıdır. Teröre verilecek en güzel cevap onların beklentilerini boşa çıkarmaktır. Şu an ülke olarak daha fazla yatırım yapma, üretme, istihdam ve katma değer sağlama dönemindeyiz."



Ceylan, inşaat sektörünün ülke ekonomisinin lokomotifi olduğuna dikkat çekti.



Gayrimenkul sektöründe önemli değişikliklere gidileceğini hatırlatan Bakan Ceylan, "Menkulleştirme imkanlarını en geniş kapasitede kullanıma imkan verecek emlak borsasının, sektöre önemli bir hareketlenme ve dinamizm getireceğine inanıyoruz. Emlak borsası bir sepette toplanan gayrimenkullerin ulusal ve uluslararası yatırımcıların ilgisine sunma fikrine dayanmaktadır. Gayrimenkul ve finans sektöründe iş birliği ortaya çıkacak ve böylece TOKİ; yap işlet devret, kamu özel sektör ortaklığı projeleri gibi birçok projeye finansman imkanı sağlanmış olacaktır. Diğer yandan da yatırımcının riskini azaltacaktır." ifadelerini kullandı.



Kentsel dönüşüm sürecinde gelinen noktanın yeterli olmadığını belirten Ceylan, dönüştürülmesinin zorunlu olduklarına inandıkları 7,5 milyon yapı stokunun bulunduğunu kaydetti.



Ceylan, İzmir'de de kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini söyleyerek Karabağlar ilçesinde 540 hektarlık alanın riskli alan ilan edildiğini vurguladı.



Bölgede 101 hektarlık alanda imar planının tamamlandığını ifade eden Ceylan, "İller Bankası aracılığıyla 3 bin 504 konutun ihalesi mart sonunda yapılacaktır." dedi.



Ceylan, Karabağlar'ın dışında Menemen, Narlıdere, Karşıyaka ve Kemalpaşa'da kentsel dönüşüm çalışmalarının yapıldığını sözlerine ekledi.



MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak da birlik ve beraberlik mesajı verdi.



Türk halkının kenetlenmeye devam edeceğini vurgulayan Olpak, "Bu süreçte herkese ayrı ayrı sorumluluk düşüyor. MÜSİAD olarak direnmeye devam edeceğiz. Gerçek başarılar koşullara rağmen elde edilir. Hiçbir projemizi iptal etmeyeceğiz, daha da artıracağız. Birilerine verilecek en doğru mesaj, yatırımları ertelememektir." diye konuştu.