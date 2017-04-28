Çevre Mühendisleri Odası Albatros Arazisinin Satışının İptalini İsteyecek

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arazinin 11 Nisan'da ihale ile 160 milyon 30 bin liraya satıldığını anımsattı. Araziye dair plan davalarının devam ettiğine işaret eden Bozoğlu, "Plan davaları devam ederken belediyenin satış ihalesini gerçekleştirdiğini ve süreci yürüttüğünü öğrenmiş olduk. Bunun, çevre ve doğa açısından oldukça yanlış bir karar, yanlış bir uygulama olduğunu düşünüyoruz. İstanbul'un tek bir ağaca bile ihtiyacı var, dolayısıyla yeşil alanların mutlaka ve mutlaka korunması lazım." dedi.

"İSTANBUL'UN YEŞİL KALMASI İÇİN ÇABA HARCAMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Cumhuriyet Halk Partisinin çevre konusundaki hassasiyetine değinen Bozoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Parti programında, siyasi faaliyetlerinde, hedeflerinde çevre ve doğayı önemsediğini belirten bir siyasi parti tarafından yönetilen bir belediyenin yeşil bir alana dair böyle bir tasarrufta bulunması, kendisine ait bir alanı AVM ve konut yapımına açıyor olması kabul edilebilir bir durum değil. Demek ki sadece politika belgelerinde bazı şeyleri yazmak yeterli olmuyormuş. Biz de Çevre Mühendisleri Odası olarak mevzuatımızdan gelen birikimle birlikte bu konuda hukuki süreci başlatma kararı aldık, incelemelerin yapılması için faaliyete başladık. Önümüzdeki günlerde çevre ve doğayı tahrip eden, rant odaklı bu yanlış karara karşı hukuki sürecimizi başlatacağız. İstanbul'un yeşil kalması için çaba harcamaya devam edeceğiz."

"BU YANLIŞ KARARDAN DÖNÜLMESİ İÇİN ÇABA HARCAYACAĞIZ"

Hukuki süreç neyi gerektiriyorsa yapacaklarını açıklayan Bozoğlu, "Önce tabii ki ihalenin iptali ve satışın durdurulması için inceleme yapacağız. Bu yanlış karardan dönülmesi için çaba harcayacağız." dedi.

Bozoğlu, CHP'ye ve Büyükşehir Belediyesine çağrıda bulunarak, "Bu konuda daha hassas davranmaya ve verilen bu karardan dönmeye, İstanbul'un yeşil kalması için çaba harcamaya davet ediyoruz." sözlerine yer verildi.