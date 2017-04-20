Çevre Koleji Türkiye İçin Kulaç Atacak

Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'na katılan milli takım sporcuları 9 ferdi ve 2 bayrak yarışında altın madalya için yüzecek



MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,



ISF Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası, Budapeşte'de başlıyor. Türkiye'yi temsil edecek tek takım olan Çevre Koleji Genç Kız Yüzme Takımı'nın da aralarında bulunduğu toplamda 17 ülkeden 281 sporcunun katılım göstereceği şampiyona 21-25 Nisan tarihleri arasında Macaristan'ın Budapeşte kentindeki "Spike" Salonu'nda (Tüskecsarnok) düzenlenecek. 19'uncu kez Türkiye şampiyonluğunu göğüsleyen Çevre Koleji Genç Kız Yüzme Takımı, ISF Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda şampiyonluk için kulaç atacak. Bütün hazırlıklarını tamamlayarak Budapeş'teye giden takım, şampiyon olup altın madalyanın sahibi olmak istiyor. Yarın başlayacak dünya kupasında Çevre Koleji öğrencileri 9 ferdi ve 2 bayrak yarışında altın madalya için kulaç atacak. Ferdi yarışlar 50m, 100m ve 200m serbest; 50m ve 100m kelebek; 50m ve 100m sırt üstü ile 50m ve 100m kurbağalamada yapılacak, 2 bayrak (takım) müsabakası ise 6x50m serbest bayrak ve 4x50m karışık bayrak yarışlarında mücadele edilecek.



"DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU HEDEFLİYORUZ"



Budapeşte'de zorlu müsabakalara çıkacaklarını dile getiren Yüzme Koordinatörü Abdullah Aydın, "İçerisinde Almanya'nın Fransa'nın Çin'in olduğu 17 ülkenin katılım gerçekleştireceği bir müsabaka. Bu müsabakada şampiyonluğu hedefliyoruz ancak dönem dönem baktığımızda çok güçlü Avrupa şampiyonasında başarı elde etmiş sporcuların yer aldığı takımlar da karşımıza çıkıyor. Budapeşte'de düzenlenecek olan şampiyonada takım olarak dünya şampiyonluğu hedefliyoruz' dedi.



"TÜRKİYE'YE BİRİNCİLİK MADALYASI İLE DÖNMEK İSTİYORUZ"



Dünya şampiyonasına, Türkiye şampiyonasından daha iyi hazırlandıklarını ve Türkiye'ye birincilik madalyası ile dönmek istediklerini söyleyen takımı kaptanı Sezin Eligül ise "Zorlu olacak gibi duruyor. 2 yıl önceki dünya şampiyonasında Alman lisesi önümüzde gelmişti. Bu sefer onları zorlayıp geçeceğimize inanıyorum. Biz çok güçlüyüz" diye konuştu.