Çevre Koleji Dünya Şampiyonu Oldu

ISF Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası sona erdi



Milli sporcular toplamda 38 madalya elde etti



Çevre Koleji Yüzme Koordinatörü Aydın: "Çok mutlu ve gururluyuz"



Sezin Eligül: "2 yıl öncesine göre çok güçlüydük birincilik kupası bizim oldu"



Okul Sporları Federasyonu Başkanvekili Yakıncı: "3 ayrı kategoride şampiyonluk kupasına ambargo koyduk"



MUSTAFA AKIN / BUDAPEŞTE,



ISF Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de son buldu. 22-23 Nisan tarihlerinde 17 ülkeden 281 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen şampiyonada yer alan milli sporcular ilk gün 16, ikinci ve son gün 22 madalya elde ederek Uluslararası Okul Sporları (ISF) tarihinde yeni rekorlara imza attı. Türkiye'yi kızlarda temsil eden Çevre Koleji (Sezin Eligül, Ilgın İlter, Aleyna Özkan, Gizem Güvenç) 4x50 karışık bayrak yarışında takım halinde dünya birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı. Çevre Koleji sporcularından Sezin Eligül 50m sırtüstü stilde altın, 100m kelebekte gümüş, Defne Kurt 200m serbestte bronz, Aleyna Özkan 100m kelebekte altın, Gizem Güvenç 50m serbest stilde gümüş madalya elde etti. Şampiyonada Türkiye'yi erkeklerde temsil eden Mersin TED Koleji dünya üçüncüsü olurken, bireysel bayanlar ve erkeklerde de dünya birinciliği elde edildi. Öte yandan Anabilim öğrencisi Beste Samancı 100 metre kurbağalama branşında 1.10.99'luk derecesiyle ve 50 metre kurbağalama branşında 32.05'lik derecesiyle dünya şampiyonu oldu.



ÇEVRE KOLEJİ YÜZME KOORDİNATÖRÜ AYDIN: "ÇOK MUTLU VE GURURLUYUZ"



Şampiyonada başarıya imza atan takımlara kupaları verildi. Türkiye adına kızlarda yer alan Çevre Koleji şampiyonluk kupasını, erkeklerde temsil eden Mersin TED Koleji üçüncülük kupasını, bireysel bayanlar ve erkeklerde de dünya birinciliği elde milli sporcular düzenlenen törenle kupalarını aldı. Törenin arından açıklamalarda bulunan Çevre Koleji Yüzme Koordinatörü Abdullah Aydın: "Türkiye'de yapılan liselerarası Türkiye Yüzme Şampiyonası'na genç kız takımımız şampiyon olarak dünya şampiyonasına bir yol açtı. Bu yol sonunda hedefimiz dünya şampiyonluğuydu. Dünya şampiyonasına gelirken 17 ülke vardı ve bu ülkeler arasında çok güçlü rakiplerimizin olduğunu biliyorduk 2 yıl önce de böyle güçlü rakiplerle karşılaşmıştık bu yıl takımımızın iyi olduğunu bildiğimiz ve güvendiğimiz için hedefimiz dünya şampiyonluğuydu. Şuan dünya şampiyonluğunu elde ettik çok mutlu ve gururluyuz" dedi.



SEZİN ELİGÜL: "2 YIL ÖNCESİNE GÖRE ÇOK GÜÇLÜYDÜK, BİRİNCİLİK KUPASI BİZİM OLDU"



Takım kaptanı Sezin Eligül: Bursa'nın ardından dünya şampiyonasına katılma hakkı kazandık okulumuz ve bize destek veren herkese teşekkür ediyorum. En başından beri birinci olmayı hedefliyorduk 2 yıl öncesine göre çok güçlüydük çok rekabetli geçen bir şampiyona oldu. Ama birincilik kupası bizim oldu" diye konuştu.



OKUL SPORLARI FEDERASYONU BAŞKANVEKİLİ YAKINCI: "3 AYRI KATEGORİDE ŞAMPİYONLUK KUPASINA AMBARGO KOYDUK"



Okul Sporları Federasyonu Başkanvekili Adem Yakıncı ise "Türkiye Okul Sporları Federasyonu'nun bu sene ikinci organizasyonu. Birinci organizasyon geçtiğimiz ay Brezilya'da tenis şampiyonasıydı. Gençlerimiz orada hem erkeklerde hem de kızlarda tarihi bir rekora imza attılar. Zor bir branş olmasına rağmen teniste dünya şampiyonu oldular. Bu hafta da liselerarası yüzme dünya şampiyonasındayız. Olimpik ve sportif değeri yüksek olan yüzme dalında ise 3 ayrı kategoride şampiyonluk kupasına ambargo koyduk. Gençlerimiz çok yoğun mücadele verdiler ve başarılı oldular. Takım bayanlarda dünya şampiyonu erkeklerde ise dünya üçüncüsü olduk bunlar hakikaten güzel başarılar ve karma bayanlar ve erkekler dünya şampiyonu olduk. Ben buradan tüm sporcularımıza ve ailelerine, Başkanımız Ömür Fatih Karakullukçu'nun selamlarını sevgilerini iletiyorum. Bizler buralarda çocuklarımızın başarılarının arkasına her zaman yanlarındayız. Onları kutlayıp emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.







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