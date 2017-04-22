Çevre Koleji 6X50 m serbest bayrak yarışında dünya birincisi oldu



ISF Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı



Milli sporcular ilk gün 14 madalya kazandı



MUSTAFA AKIN / BUDAPEŞTE,(DHA) ISF Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de başladı. 17 ülkeden 281 sporcunun katılım gösterdiği şampiyonada Çevre Koleji Genç Kız Yüzme Takımı 6 sporcu ile katıldı. Sabah gerçekleştirilen müsabakalar sonucu okul takımları sıralamasında Türkiye ile Almanya arasında kıyasıya bir yarış yapıldı.



ÇEVRE KOLEJİ ÖĞRENCİLERİ TÜRKİYE'YE İLK GÜN YARIŞLARINDA 2 ALTIN 2 GÜMÜŞ MADALYA KAZANDIRDI



Ferdi yarışlarda serbest 100 metrede Gizem Güvenç dünya ikincisi, sırtüstü 100 metrede Sezin Eligül dünya ikincisi, kelebek 50 metrede Aleyna Özkan dünya birincisi, kelebek 50 metrede Sezin Eligül dünya ikincisi olarak madalyalarını aldılar.



6x50 METREDE TAKIM HALİNDE ŞAMPİYON OLDULAR



Türkiye'yi kızlarda temsil eden Çevre Koleji 6X50 m serbest bayrak yarışında takım halinde ise dünya birincisi olarak büyük başarıya imza attı.



Öte yandan Türkiye'yi temsil eden diğer öğrencilerden Demirkan Demir 200 metre karışıkta dünya ikincisi ve 100 metre kurbağalamada dünya birincisi olarak Türkiye rekorunu da kırmış oldu. 200 metre karışıkta Tunçay Cenk Ceritoğlu dünya üçüncüsü, 200 metre karışıkta Melike Sertler dünya üçüncüsü, 100 metre sırtüstü İlayda Kargın dünya ikincisi, Ümitcan Güreş 100 metre sırtüstü dünya ikincisi ve 50 metre kelebek dünya birincisi, 100 metre kurbağalama Beste Samancı dünya birincisi, 50 metre kelebek Deniz Özkan dünya ikincisi oldu. Böylelikle Milli sporcular ISF Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda ilk gün Türkiye'ye 14 madalya kazandırdı.