Çevre Bakanı Özhaseki'nin Kayseri Temasları

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, memleketi Kayseri'de çeşitli temaslarda bulundu.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, temasları kapsamında Yahyalı ilçesinde bulunan Ağcaşar Sulama Birliği Başkanlığının açılışına katıldı. Burada konuşan Bakan Özhaseki, bulunduğumuz coğrafyanın yüzde 42'sinin deprem bölgesi olduğunu söyleyerek hazırlık yapmamız gerektiğini vurguladı.



İstanbul ve deprem bölgelerinde hazırlık yapılması gerektiğini vurgulayan Bakan Özhaseki, "Kayseri'nin, ilçelerinin işlerini takip edelim. Ama bir taraftan da Türkiye'nin içinde bulunduğu ortamda doğrusu dört bir taraftan adeta savaş veriyoruz. Üzerinde yaşadığımız bu coğrafya dünyanın en eski yerleşim yerlerinden birisi. Bin bir türlü güzellikler içerisindeyiz ama bir taraftan da dezavantajları var. Bu toprak parçasının altı da hareketli, üstü de hareketli. Topraklarımızın yüzde 42'si deprem bölgesidir. Hazırlık yapmamız lazım. Hele hele İstanbul ile ilgili müthiş doneler var elimizde. O yüzden bizim de oradaki binaların ve deprem bölgelerini bir an önce dönüştürmemiz lazım. Onunla ilgili bir gayretimiz var. Güneydoğu'daki teröristlerin bir sürü yaktığı, yıktığı yerler ile ilgili çalışmalarımız var. Depremlerin de altından kalkarız, öbür işlerin de" ifadelerini kullandı.



"Terör örgütlerinin hepsini yerin dibine sokacak gücümüz var"



Anadolu'nun üzerinin de hareketli olduğunu ifade eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Ama üst tarafta da hareket hiç bitmiyor. Bin yıldır buradayız, bayrağımızı diktik, ezanlarımız okunuyor, burayı vatan edindik. Zaten bu coğrafya son dönemin mazlumlarının sığınma coğrafyasıdır. Fakat bizim büyümemizi, kalkınmamızı, güçlü olmamızı istemeyenler çok. Onlar da çeşitli terör örgütleriyle içimizi karıştırmaya devam ediyorlar. 35-40 sene önce sanki Doğu'da bir hak arama mücadelesiymiş gibi başlattıkları bir işte, nihayetinde kandırılmış, satılmış uşaklarla savaş veriyorlar. Onların altından kalktık Allah'a şükür, bitirdik. Şehirleri temizledik, bu PKK'yı bitirdik. Köylerde, dağlarda temizledik. Ara ara ufak tefek operasyonlar da yapmaya devam ediyoruz. Yurt dışını da temizliyoruz. Onların canına okuyoruz. Bir daha inşallah çıkamayacak şekilde yok ediyoruz. Bir başka tarafa bakıyorsunuz başka bir örgüt. Bir başka bir örgüte bakıyorsunuz DEAŞ diye bir örgüt. Güya sünni İslam'ı temsil ediyorlar. Tamamıyla proje bir örgüt. Birileri bunları planladılar, ortaya çıkardılar. Vahşet üzerine vahşet işliyorlar. Onun sayesinde bir araya gelip güya savaş ilan ediyorlar. Gelip Suriye'de bulunmalarının sebebi bu" dedi.



İnandıklarını ve ne yaptıklarını bildiklerinin altını çizen Özhaseki, "İçerideki bütün güçlerimizi ve dinamiklerimizi ayağa kaldırıyoruz. Şükürler olsun ki bunların hepsinin altından kalkacak gücümüz var. Biz inanıyoruz, ne yaptığımızı biliyoruz ve ileriye doğru da doğru hareket ediyoruz. Allah'ın izniyle bu terör örgütlerinin hepsini yerin dibine sokacak gücümüz var" diye konuştu. Konuşmaların ardından Ağcaşar Sulama Birliği Başkanlığı'nın açılışı yapıldı. Bakan Özhaseki ve beraberindekiler daha sonra Yahyalı Belediyesi'ni ziyaret etti.



Ayrıca Bakan Özhaseki, Diyarbakır Bağlar'da meydana gelen patlamada şehit olan polis memuru İsmail Mavitaş ve 15 Temmuz'daki Ankara Gölbaşı'nda bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapılan saldırıda şehit olan Kübra Doğanay'ın Yeşilhisar İlçesi'nde bulunan ailesini de ziyaret etti. - KAYSERİ