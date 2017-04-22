Ceviz Yetiştiriciliği Kursunu Tamamlayanlar Sertifikalarını Aldı

KIRŞEHİR(AA) - Kaman Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen Kaman Cevizi Yetiştiriciliği Kursu'nu başarıyla tamamlayan 46 kursiyere sertifika verildi.



Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen sertifika töreninde konuşan Kaman Kaymakamı Murat Girgin, ince kabuğu ve lezzeti ile Kaman ismini ülkeye duyuran cevizin, üzerinde özel çalışma yapılması gereken bir alan olduğunu belirtti.



Göç veren Kaman'ın göçleri engellemek ve köyleri kalkındırmak için ceviz yetiştiriciliğine önem vermesi gerektiğini vurgulayan Girgin, "Ceviz yetiştiriciliği için çalışmalarımız var. Kooperatiflerle, yatırımcılarla bir araya gelip 'neler yapabiliriz' diye konuşuyoruz. Kaman'ın rakımı yüksek olduğu için don olayı fazla oluyor. Bunun önüne geçmek için uygun sahalarda yetiştiricilik yapılmasına yönelik üreticilerimizi yönlendiriyoruz. Kaman'da 18 bin dönümlük ceviz bahçesi mevcut. Bunun sayısını artırıp Kaman cevizinin marka değerini yükseltmemiz gerek." dedi.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kenan Şahin de Kaman cevizinin bir dünya markası olduğunu ifade ederek, "Geçmiş dönemlerde 128 genç çiftçiye 30 bin lira destek verdik. 5 Mayıs'a kadar yine hibe desteği vereceğiz. Genç Çiftçi Projesi ile birçok kişiyi tarımsal alanda kalkındırma hedefimiz var. Amacımız Kaman cevizinin üretimini artırmaktır." diye konuştu.



İŞKUR İl Müdürü Metin Ülgen Kaya ise Kaman'da kurslara katılarak sertifika alan bilinçli üreticiler sayesinde ceviz yetiştiriciliğinin daha da ileri düzeylere ulaşacağını belirtti.



Konuşmaların ardından, 46 kursiyere sertifikaları verildi.