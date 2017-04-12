Çeviride Uzmanlık' Konferansı Saü'de Düzenlendi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Çeviri Topluluğu tarafından 'Çeviride Pazarlama ve Yazılı Çeviride Uzmanlık' başlıklı bir konferans düzenlendi.



SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan etkinliğe konuşmacı olarak çevirmenler Ulaç Kaya ve Özgür Karaköse katıldı. Konferansta Çeviride Pazarlama başlıklı konuşma yapan Ulaç Kaya, bireysel çeviri konusunu ele aldı. Bireysel çevirmenin kendini pazarlama yollarını anlatan Kaya, bir çevirmenin, işi yapmasının yanı sıra dış dünyaya da kendini tanıtması gerektiğini söyledi. Kaya, "Çeviri, üretim metodu itibari ile bir hizmettir. Çevirmenin elinde bir ham madde, bir yarı mamul olmadan, kendi fiziksel ve zihinsel yeteneği ile ortaya çıkardığı satılabilir faaliyet olduğu için hizmettir. Fakat sonuç olarak bu ürüne de giriyor. Bir organizasyonda hizmet, belli süreçlerin ardından ürün haline getirilip satıldıktan sonra ürün oluyor. Ama çevirmenin en sonunda ortaya çıkardığı şey hizmettir" dedi.



Özgür Karaköse ise 'Yazılı Çeviride Uzmanlık' başlıklı bir konuşma yaptı. Karaköse, çeviride alan uzmanlığı kavramını açıklayarak, "Belirli bir ihtisasa sahip olan, yani mütehassıs (uzman) bir kişi ile neredeyse aynı düzeyde teknik bilgi bilgiye sahip olan ve çeviride bu bilgiyi kullanan kişi, çevirmendir" diye konuştu.



Konferansın sonunda konuşmacılara teşekkür belgesi ve hediyeleri takdim edildi. - SAKARYA