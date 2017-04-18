Çevik, Portakal Atölyesi Söyleşileri'nin Konuğu Oldu

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) bünyesinde oluşturulan "Portakal Atölyesi" söyleşileri dizisinin son konuğu Arkeolog Prof. Dr. Nevzat Çevik oldu.



ATSO bünyesinde oluşturulan "Portakal Atölyesi"nin kent kültürünü ve kentlilik bilincini geliştirmeye yönelik faaliyetleri sürüyor. "Portakal Atölyesi"nin Antalya'da yaşayan kültür-sanat-spor ve bilim insanları misafir ettiği söyleşiler dizisinin son konuğu Arkeolog Prof. Dr. Nevzat Çevik oldu. Söyleşi, ATSO'nun kente kazandırdığı Antalya Kültür Sanat'ta açılan ve Likya bölgesinde yapılan ilk dönem incelemelerine ışık tutan "Eşsiz Bir Tanıklığı Keşfederken: Ernst Krickl'ın Likya Günlüğü, 1892." sergisi eşliğinde gerçekleşti.



Nevzat Çevik, genç bir arkeolog olarak ilk kazı çalışmalarına katıldığı Patara'dan günümüze devam eden arkeoloji serüveni hakkında, dinleyenleri keyifli bir yolculuğa çıkardı. Çevik, Likya'nın en çok araştırma yapılan ilk üç bölgeden birisi olduğunu ve hakkında en çok yayın çıkarılan yer olduğunu kaydetti.



Antalya Kültür Sanat'ta açılan serginin önemine dikkat çeken Nevzat Çevik, 19. yüzyılın sonunda Viyana'lı bilim adamlarının İzmir'den Antalya'ya gerçekleştirdikleri keşif gezilerinden birine katılan Ernst Krickl'ın yolculuk sırasında tuttuğu notları ve çektiği fotoğrafları içeren albümlerinden ortaya çıkan "Likya Günlüğü" sergisinin, coğrafi ve arkeolojik görünümler ve yerel yapılar, insan profilleri ve anektodlarla bölgenin 125 yıl önceki tarihine mercek tuttuğunu da dile getirdi.



Söyleşinin sonunda ATSO Genel Sekreteri Vildan Demer, günün anısına Prof. Dr. Nevzat Çevik'e ATSO Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin yaptığı bir tablo hediye etti. - ANTALYA