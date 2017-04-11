Çevik metodolojiler, klasik BT rollerinin sonu olmayacak

Yazılım Test ve Kalite Derneği'nin 25 Nisan'da sekizincisini gerçekleştirileceği Uluslararası TestIstanbul Konferansı'nın konuşmacılarından DevelopSense Kurucusu Michael Bolton, çevik (agile) metodoloji kullanılan projelerin yaygınlaşmasının, İş Analisti, Yazılım Test Uzmanı ve UX tasarımcısı gibi klasik test rollerinin sonunun geldiği anlamını taşımadığını söyledi. Bir yazılımın sadece koddan oluşmadığını vurgulayan Bolton, "Çevik yaklaşımı benimseyenlerin bir kısmı, herkesin programcı olmak istediğini düşünüyor. Ben bunu doğru bulmuyorum" dedi.

"İnsanlara başarılı bir şekilde yardımcı olan yazılımlar geliştirmek ve bu yazılımları iyi test etmek istiyorsak, kod yazabilecek kişilere ihtiyacımız var" diye konuşan Bolton, kodlama becerisinin kullanışlı olduğuna dikkat çekerek, "Çoğu test uzmanı kodlamayla ilgili bir şeyler bilmeli ve hatta bir kısmı bu konuda uzmanlaşmalıdır. Kodlama bilgisi, gerçekten işinizi halletmenize yardımcı olacak araçlar geliştirebilmenize yardımcı olur. Fakat bir geliştirme grubunda, yazılımın nereye ne şekilde uyacağını anlayan insanlara da ihtiyacımız var. Zarif, güzel şeyler tasarlayabilecek insanlara, oluşturduğumuz şeyleri tanımlayabilecek ve belgeleyebilecek insanlara ihtiyacımız var. Ürünlerimizle sorun yaşadıklarında, insanlara yardım etmekte iyi olan insanlara ve iş konusunda önceliklerin ne olduğunu bulabilecek insanlara ihtiyacımız var. Ve tüm bunların yanlış gitme olasılığı konusunda uzmanlaşmış insanlara da ihtiyacımız var" diye konuştu.

Günümüz koşullarında çok şey hakkında genel bir anlayışa sahip olmanın tercih edilen bir özellik olduğunu söyleyen Michael Bolton, "Ancak uzmanlara da ihtiyacımız var. Uzmanlar projeye derin beceriler getirirler. İyi bir çevik ekip, genel yaklaşıma sahip insanların yanı sıra uzmanlardan oluşmalı ve bireysel olarak çözülemeyecek bir sorunu çözmek için birlikte çalışmalıdır" dedi.

Yazılımcılar daha üretkenler

Yazılım alanında yaklaşık 30 yıl deneyimi bulunan Bolton, bu süre içinde yazılım geliştirme süreçlerine etki eden alanlarda önemli değişimler yaşandığına dikkat çekti. Bolton, "Her şeyden önce platformlar açısından çok önemli değişiklikler oldu. Uyumluluğa yönelik standardizasyon çalışmaları olumlu adımlar olsa da akıllı telefonlarla birlikte platform ortamı yine biraz karıştı. Bu süreçte programlama araçları ve framework'ler de gelişti. Yazılımcılar bugün, 10 ya da 20 yıl öncekine kıyasla çok daha üretken olabiliyorlar" diye konuştu.

Yıllar içinde yaşanan değişimlere karşın insanların test kavramına bakışının aynı kaldığını söyleyen Michael Bolton'a göre, birçok kişi testi bir doğrulama, işin sağlamasını yapmak olarak görüyor. Bolton konuya ilişkin görüşünü, "Oysa müziğin kağıt üzerine yazılmış noktalardan ve çizgilerden oluşmaması gibi, test de kağıt üzerine yazılan şey değildir. Yani test case'i aslında test değildir. Test, bir şeyi derinlemesine incelediğinizde düşündüklerinizdir. Çalışan bir şeyin demosu değildir; bir ürünün ya da fikrin doğasını keşfetmek için deney yapmaktır. Test yaparken, aslında ürünün gerçekten istediğimiz ürün olup olmadığına yönelik deneyler gerçekleştiriyoruz" sözleriyle ifade etti.

BT profesyonellerine öneriler

Dünya büyük bir hızla değişirken, bu değişime ayak uydurmak isteyen BT profesyonellerine önerilerde bulunan Bolton, "İşinizde ustalaşın ancak hayatın sadece BT'den oluşmadığını da her zaman hatırlayın. Seyahat edin ve insanların başka yerlerdeki yaşamlarını görün. Video oyunları oynayın, spor yapın, müzikle ilgilenin, yemek yapın, dans edin ve okuyun. Genel sistemler, bilim ve fizik, spor, ekonomi, tıp, matematik ve istatistik, bilişsel psikoloji ve eleştirel düşünme, gastronomi, sosyal bilimler, komedi hakkında bilgi edinin. Biyografi ve romanları okuyun. Ve mutlaka tarih okuyun çünkü gittiğiniz yöne adapte olmak istiyorsanız, geldiğiniz yönde neler olduğunu fark etmenizi sağlar" dedi.

Michael Bolton, 8. Uluslararası TestIstanbul Konferansı'ndaki konuşmasında, çevik geliştirme sürecinin arkasındaki ilkelerden söz edecek ve Rapid Yazılım Testi'nin çevik kontekstte nasıl değerlendirilebileceğini açıklayacak.