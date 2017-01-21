Çevik Kuvvet Polisi Gazetecilerle Buluştu

Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper, kentte görev yapan çevik kuvvet polisi ile gazetecileri bir araya getirdi.



Polisevinde düzenlenen kahvaltılı toplantıda çevik kuvvet polisleri ile gazeteciler aynı masada oturarak sohbet etti. Emniyet Müdürü Metin Alper, müdür yardımcıları, şube müdürlerinin katıldığı toplantıda Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan ve kentte ki gazeteciler yer aldı.



Samimi bir ortamda gerçekleşen toplantıda konuşan Emniyet Müdürü Metin Alper, "Hoşgörü ortamında bulunduğunuz için teşekkür ediyorum. Güzel bir ortamda birlikte olmak istedik. Basın mensuplarıyla farklı görevler yapsakta birçok ortamda beraberiz. Hayatın bir çok aşamasında beraberiz. Adıyaman'da mevcut olan huzur ortamını daha huzurlu hale getirebilmek için çalışmaları artarak devam edeceğiz. Yeni bir heyecan ile çalışacağız. Bu yıl içerisinde çok daha kaliteli, verimli hizmet vermek istiyoruz. Geçmişte yapılan bütün hizmetlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Polis vatandaş birleşmesi adına çok daha adımlar atmamız lazım. Siz değerli basın mensuplarından da bu noktada katkı bekliyoruz. Olumlu veya olumsuz eleştirilerinizi bekliyoruz. Vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet vermenin gayretinde olacağız" dedi.



Alper, bundan sonra sık sık bir araya gelerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunulabileceğini ifade ederek, çevik kuvvete zırhlı otobüs, özel harekata ise 4 adet zırhlı araç geldiğini, narko tim ile ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi.



Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan ise yaptığı konuşmada, "Bu gün basın mensuplarıyla emniyet teşkilatını yan yana getiren Emniyet Müdürümüz Metin Alper'e ve ekibine teşekkür ediyoruz. Adıyaman'ın daha iyi yerlere gelmesi için emniyet teşkilatına büyük görevler düşüyor. Emniyetin olmadığı yerde huzur olmaz. Basın mensupları ile emniyet teşkilatı bu konuda hep beraberdir" diye konuştu. - ADIYAMAN