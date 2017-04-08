Çevik Kuvvet Otobüsü Devrildi: 9 Yaralı
Mersin'de çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 9 polis yaralandı.
Mersin'de çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 9 polis yaralandı.
Kaynak: Dunya.com
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