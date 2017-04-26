Cevdet Yılmaz: 'Mahkemede Dolaşmasınlar, Gitsinler Siyaset Yapsınlar'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ana muhalefet partisi mahkemelerde dolaşıyor. Biz ona şunu tavsiye ediyoruz, mahkemede dolaşmasınlar, gitsinler siyaset yapsınlar, halka kendilerini sevdirme gayreti içinde olsunlar. Halkın iradesi üstünde mahkeme kararı olmaz." dedi.



Yılmaz, AK Parti Bingöl İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda referandum sonuçları ile gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Bingöl'ün 16 Nisan referandumunda en fazla "Evet" oyu veren illerin arasında yer aldığını hatırlatan Yılmaz, "Türkiye'de en fazla 'Evet' oyu veren ilk 10 il arasına girdi Bingöl. Hayırlı uğurlu olsun. Bunlar tarihi sonuçlardır. Belki bundan 30 sene sonra da anılacak, iftihar edilecek sonuçlardır." diye konuştu.



Yılmaz, referandumda alınan başarının bütün teşkilatların, gönüllülerin eseri olduğunu belirterek, bunda emeği geçenlere teşekkür etti.



Halk oylamasında Türkiye genelinde alınan sonuçlara ilişkin değerlendirmede bulunan Yılmaz, şunları ifade etti:



"Türkiye'de çok şükür iyi bir netice oldu. 51.4 gibi net bir 'Evet' sonucu çıktı. Bu seçimde 25 milyondan fazla insan 'Evet' demiş oldu. Bir milyon 400 bine yakın 'Evet'lerde bir fazlalık var. Yüksek Seçim Kurulu henüz kesinlemiş sonuçları yayınlamış değil ama önümüzdeki günlerde o da yayınlanacak. Yayınlandıktan sonra da Türkiye'de yeni bir dönem başlamış olacak. Bu değişikliğin bir kısmı hemen yürürlüğe girecek. HSYK'nın yeniden teşkil ettirilmesi, askeri ve sivil yargının birleşmesi, Cumhurbaşkanımızın önündeki parti yasağının kalkması gibi. Bu tür maddeler hemen yürürlüğe girecek. Diğer daha kapsamlı maddeler ise 2019 seçimlerinden sonra yürürlüğe girecek. Böylece Türkiye'nin önü açılmış oldu. Türkiye artık 2023 hedeflerine çok daha süratli bir şekilde yürüyecek inşallah. Bundan dolayı ayrıca mutluluk duyuyorum."



Seçim sürecinde yaşanan çeşitli konuşmaların ve kırgınlıkların geride kaldığını anlatan Yılmaz, "Evet" diyenin de "Hayır" diyenin de bu ülkenin insanı olduğunu hatırlattı.



Yılmaz, "Burada kazanan sadece 'Evet' diyenler olmamıştır. 'Evet' desin, 'Hayır' desin, herkes kazanmıştır. Tüm Türkiye kazanmıştır. Yeni yönetim sistemi eski yönetim sisteminden daha iyi, bundan herkes istifade edecek. Sadece AK Partililer değil tüm Türkiye bu yeni yönetim sisteminden faydalanacaktır." ifadelerini kullandı.



Yeni yönetim sistemiyle Türkiye'nin daha hızlı büyüyeceğini belirten Yılmaz, uyum yasalarının çıkmasıyla da sistemin daha detaylı olarak hayata geçeceğini aktardı.



Fransız televizyonunda Erdoğan'a yönelik skandal sözler



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Fransız siyaset bilimci Philippe Moreau Defarges'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözlerine tepki gösterdi.



Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:



"İşte geçtiğimiz günlerde Fransa'da bir profesör, adı profesör. Nasıl profesörse. Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili sözlerini herkes duydu, 'Halkla, demokratik yöntemlerle baş edemiyoruz.' İşte farklı bir şekilde Allah korusun birtakım şeyler söyledi. Ben telaffuz bile etmek istemiyorum. Bu tavırlara karşı bize düşen birliğimizi beraberliğimizi artırmaktır. Bingöl'de de Türkiye'de de ufak tefek şeylere takılmadan birbirimize karşı hoşgörülü olarak birliğimizi, bütünlüğümüzü daha da güçlendirmektir. Birlik olduğumuz sürece bereketli olur işlerimiz."



Ana muhalefet partisinin seçim sonuçlarını mahkemeye taşıması



Referandumda çok rahat bir şekilde "Evet" oylarının çıktığını hatırlatan Yılmaz, seçim sonuçlarını hazmedemeyen ana muhalefet partisinin mahkemelerde dolaştığına işaret etti.



Yılmaz, seçimin geride kaldığını ifade ederek, "Ana muhalefet partisi mahkemelerde dolaşıyor. Biz ona şunu tavsiye ediyoruz, mahkemede dolaşmasınlar, gitsinler siyaset yapsınlar. Halka kendilerini sevdirme gayreti içinde olsunlar. Halkın iradesi üstünde mahkeme kararı olmaz. Halk son sözü söyler. Halk son sözünü söyledi, kararını verdi. Bundan sonra hepimize düşen halkın kararına saygı göstermektir. Bütün partiler, bütün görüşler, tartışmalar geride kaldı. Dolayısıyla biz halkın kararına saygı duyacağız, yeni yönetim sistemini başarılı bir şekilde hayata geçireceğiz." sözlerine yer verdi.