AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kadınlar olmadan ne kalkınma ne demokrasi ne de sosyal hayat olur" dedi.



Yılmaz, Bingöl temasları kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından Bingöl'de yaptırılan ve fiziki yapımı tamamlanan 300 yataklı Bingöl Devlet Hastanesi yeni binasında incelemelerde bulundu, yetkililerden hastanenin taşınma süreci hakkında bilgi aldı.



Gazetecilere açıklama yapan Yılmaz, idari birimlerin yeni binaya taşındığını söyledi.



Yılmaz, taşınma sırasında hastaların zarar görmemesi için çok hassas davranıldığını belirterek, "Bingöl halkımız uzun bir zamandır bu hastanenin bitmesini bekliyordu, bu hizmetleri de hep birlikte göreceğiz. Mevcut hastanemiz 13 bin metrekare kapalı alana sahipti. Yeni yaptığımız bu hastane bodrumla birlikte 45 bin metre kapalı alana sahip. Mevcut hastaneden 3 kat daha büyük bir hastaneden bahsediyoruz. Odaların tek odalı, konforlu olduğunu gördük. Her türlü tıbbi müdahaleye imkan veren bir altyapısı olan odalarımız." ifadelerini kullandı.



Yeni açılan hastane bünyesinde kalp hastaları için anjiyo ünitesinin yer aldığını anımsatan Yılmaz, anjiyo cihazının montaj çalışmalarının sürdüğünü, merkezin hizmet vermesiyle birlikte Bingöl'den çevre illere bir sevk olayının daha ortadan kalkacağını aktardı.



Belediye Kültür Merkezine geçen Yılmaz, Bingöl Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi bünyesinde açılan kursları başarıyla tamamlayanlara sertifika verdi.



Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı Kadın Girişimciler Kurulu tarafından yürütülen "Kadın Akademisi Projesi" kapanış toplantısında konuşan Yılmaz, merkezinde insan olan, insanı muhatap alan her şeyin güzel olduğunu vurguladı.



Yılmaz, kendi siyaset anlayışlarının da bu yönde geliştiğine işaret ederek, "Biz, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' diyoruz. Devlet de kurumlar da herşey insan için diyoruz. Dolayısıyla bu projeler, insana değen, insanı merkeze alan bu projeler dolayısıyla çok anlamlı. Emeği geçenlere, katılanlara şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.



Toplumu bütünleyen erkek ve kadınlar olduğunu dile getiren Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Hazreti Adem ve Havva'dan beri böyle. Bir elmanın iki yarısı gibi birbirini tamamlayan varlıklar. Kadın da erkek de sonuçta insan ama farklılıkları da var. Bu farklılıklar üstünlük, alçaklık ifade eden farklılıklar değil, zenginlik ifade eden, birbirini tamamlayan farklılıklar. Farklılıkların olduğu yerde güzellikler de oluyor. Kadınlar olmadan ne kalkınma ne demokrasi ne de sosyal hayat olur. Kadınları ihmal eden, sosyal ve siyasi hayata yeterince dahil etmeyen toplumların topyekun istediği amaca ulaşması mümkün değil."



Hükümet olarak son 14 yılda kadın haklarına ve eğitimlerine büyük önem verildiğini aktaran Yılmaz, "Haydi Kızlar Okula" projeleriyle kız çocuklarının okumasını sağladıklarını, ailelerine de Şartlı Nakit Transferi kapsamında eğitim yardımı verildiğini anımsattı.



"Bütün terör örgütlerinin amacı aynı"



Yılmaz, kendileri yaparken birilerinin hep yıktığına dikkat çekerek, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Birileri çocukları, yeni nesilleri çok farklı yerlere sevk etmeye çalışıyor olabilir. Ama biz inşa etmek zorundayız. Çoluk çocuğumuza, gençlerimize daha iyi biri gelecek hazırlamak zorundayız. İsimlerini anmak istemiyorum. Kaç tane terör örgütü olduğunu da biliyoruz. Hepsi de aynıdır. Hiçbirinin birbirlerinden farkları yok. Birisi 'din' adına terör yapıyor, birisi 'Kürtlük' diye, bir başkası mezhepten dolayı terör yaptığını söylüyor. Bir başkası siyasi, ideoloji kullanıyor ama hepsi aynı amaca hizmet ediyor. Bu ülkenin huzurunu kaçırmaya, birliğini beraberliğini bozmaya, ilerleyişini durdurmaya çalışıyorlar."



Yılmaz, terörün kadınlar tarafından durdurulacağını ifade etti.



Konuşmaların ardından, projeye destek verenlere teşekkür plaketi verildi.



Yılmaz'a Vali Yavuz Selim Köşger, Belediye Başkanı Yücel Barakazi ve AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven de eşlik etti.