Cevdet Yılmaz, Bingöl'de Kayak Yaptı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün akşam geldiği Bingöl'de, bugün Hasarek Kayak Merkezi'ne geçerek, kar yağışı altında kaydı.



Dün akşam Bingöl'e gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün sabah erken saatlerinde Vali Yavuz Selim Köşger ve Belediye Başkanı Yücel Barakazi ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, yaptırılan Bingöl Haserek Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Kar yağışı altında yetkililerden bilgi alan Yılmaz, daha sonra bir süre kayak yaptı.



Kayaktan sonra gazetecilere konuşan Yılmaz, bölgede huzur ve güven ortamının önemine değinerek, "İnanın huzurun, güvenin pekiştiği bir ortamda Bingöl sadece termal kaynaklarıyla, yayla turizmiyle değil, kış turizmiyle de çok ciddi imkanlara sahip bir ilimiz. Burası aynı zamanda bir istihdam alanı. Dünyada da Türkiye'de de en fazla istihdam hizmet sektörlerindedir. İşte bu tür tesislerin artmasıyla gençlerimize yeni imkanlar oluşturmuş oluyoruz. Burası sadece kış sporları için değil sporcular için yaz kampları imkanı sağlıyor. Burası sadece Bingöllülerin değil bütün Türkiye'den, çevre illerimizden insanları da buraya davet ediyorum. Bingöllüler adına davet ediyorum, gelsinler, bu güzelliklerden istifade etsinler. Tabiat anlamında Bingöllümüzün çok güzellikleri var. Türkiye'nin en huzurlu illerinden biridir. Geçen sene TÜİK verilerine hangi il daha huzurlu diye ölçüm yapılmıştı. Bingöl en huzurlu 20'inci il arasında çıkmıştı. İleride çok daha huzurlu günlerde kardeşliğimizin pekiştiği, demokrasinin daha iyi bir şekilde yaşandığı, sosyal hayatın daha canlı olduğu bir ortamda bu tesislerimiz de çok daha verimli hizmet vereceklerdir. İlerde çok daha iyi huzurlu günlerde kardeşliğimizin pekiştiği demokrasinin daha iyi bir şekilde yaşandığı sosyal hayatın daha canlı olduğu bir ortamda bu tesislerimiz çok daha iyi bir hizmet verecektir" dedi.



Karda kayak yapmanın dünyanın en güzel sporlarından biri olduğunu ifade eden Yılmaz, "Ama tabi biraz eğitim almanız gerekiyor. Ben acemi bir kayakçıyım. Buna rağmen çok zevk aldığımı söyleyebilirim. Acemi pistlerinde biraz daha çalışarak, kendimi geliştireceğim. Ama yapan bilir, gerçekten çok zevkli bir spor" diye konuştu. - Bingöl