Cevdet Korkmaz, Oyunu Ergun Çelebi İmam Hatip Ortaokulunda Kullandı

AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Cevdet Korkmaz, Anayasa değişikliği halkoylaması kapsamında oyunu Ergun Çelebi İmam Hatip Ortaokulu'nda kullandı.



Başkan Korkmaz ve eşi Filiz Korkmaz oy verme işlemini, saat 12.00'da Balıklı Mahallesi'ndeki Ergun Çelebi İmam Hatip Ortaokulu'nda 1056 No'lu sandıkta gerçekleştirdi.



Oy verme işleminin ardından açıklamalarda bulunan Korkmaz, seçimlerin Kütahya ve Türkiye'ye hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.(EFE) - KÜTAHYA