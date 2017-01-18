Cevat Akşit Gebze'ye Geliyor

Gebze Belediyesi'nin düzenlediği kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. Cevat Akşit "Müslümanın Nitelikleri" konulu sohbetiyle Gebzeliler ile buluşacak.



Din Görevlileri Derneği ve Gebze Belediyesi iş birliğiyle düzenlenecek olan sohbet programı 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan kültür merkezi salonunda gerçekleşecek. 19 Ocak Perşembe günü saat 19.30'da başlayacak sohbet programına tüm Gebzeliler'in davet edildiği bildirildi. - KOCAELİ