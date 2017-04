- CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonu VakıfBank, basınla buluştu

Osman Demren: "Ülkemizi her zaman daha iyi temsil edeceğiz"

Giovanni Guidetti: "Oyuncularımın gözünde başarıyı görmüştüm"

Gözde Sonsırma: "Avrupa Şampiyonluğu salonumuza armağan olsun"

Naz Aydemir: "Kupanın önemi çok başka"



İSTANBUL - CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olan VakıfBank Voleybol Takımı, basın mensuplarıyla bir araya geldi. VakıfBank Spor Sarayı'nda gerçekleşen toplantıda soruları yanıtlayan teknik ekip ve sporcular, ardından toplu fotoğraf çektirdi.

VakıfBank Genel Müdürü Halil Aydoğan, VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Osman Demren, antrenör Giovanni Guidetti ve oyuncular kendilerine yöneltilen sorulara içtenlikle cevap verdi. 2011, 2013 ve 20117 kupalarının sergilendiği toplantıda konuşan Başkan Demren, bu sezon inişi çıkışlı bir grafik sergilediklerini söyleyerek, "Avrupa Şampiyonluğu açısından güzel oldu. Başarının arkasında olan kurumumuz, VakıfBank Genel Müdürü ve çalışanlarının desteğiyle başarıda istikrarımız devam edebiliyor. İlk defa kendi salonumuzda binamızda toplantı yapmanın ayrı gururu var inşallah ülkemizi her zaman daha iyi temsil etmeye, çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"CEV ile görüşeceğiz"

Başkan Demren, Çinli voleybolcu Ting Zhu'nun takıma dahil olmasının ardından VakıfBank'ın bu ülkede çok popüler olmasıyla ilgili olarak sorulan soruya, "VakıfBank'ın değerini dünyada gezdiğimizde net görüyoruz. Türkiye'ye göre çok daha fazla övgü aldığımızı da söyleyebilirim. Gelecek süreçte Çin'de organizasyon yapabilme konusunda CEV ile de konuştuk inşallah böyle bir organizasyonu gerçekleştirebiliriz" dedi.

Halil Aydoğan: "Hepsine teşekkür ediyorum"

VakıfBank Genel Müdürü Halil Aydoğan da bu üstün başarıyı gösteren oyunculara teşekkür ederek, "Teknik ekip ve yönetim kurulunu da kutluyorum. 3'üncü Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu'nu kazanarak Uluslararası kupa sayısın 6'ya yükselttiler. VakıfBank olarak sürekliliğe ve sürdürülebilirliğine inanıyoruz. Sosyal sorumluluk anlayışıyla hayata geçirdiğimiz çalışmaları, sezon başında tamamladığımız Türk voleyboluna armağan ettiğimiz salonu da eklemek gerekiyor" dedi.

Guidetti: "Gözlerinde görmüştüm"

Şampiyon antrenör Giovanni Guidetti de, oyuncuların hepsinin kulübe böyle bir kupa getirdiği için mutlu olduğunu ifade ederek, "Kulüp her şeyi verdi, en iyi salonu verdi, değerli oyunculardan oluşan kadro verdi. Onlara bu kupayı tekrar getirdiğimiz için çok mutluyum. Kupa çok önemli bizim için sezon kolay geçmedi. Hiçbir zaman bırakmadık, çok çalıştık. Oyuncularımın gözünde başarıyı görmüştüm. Galatasaray zor bir yenilgiydi, kendimize kızdık. Şampiyonlar Ligi'nin en büyük hedef olduğunu da biliyorduk" diye konuştu.

Gözde Sonsırma: "Salonumuza hayırlı olsun"

Takım kaptanı Gözde, üçüncü şampiyonluğunu yaşadığını belirterek, "Bu salonu yaptıktan sonra ne yazık ki kötü sezon geçirdik. Hiçbir şey armağan edememiştik Avrupa Şampiyonluğu salonumuza armağan olsun" diye konuştu. Gözde'nin ardından konuşan başarılı oyuncu Naz Aydemir de, "Birçok yenilgi aldık ve bu kupa çok önemliydi. Başka takım dağılıp parçalanabilecekken biz bu kupa için mücadele ettik" ifadelerini kullandı.