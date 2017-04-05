Cev Şampiyonlar Ligi
CEV Şampiyonlar Ligi 6’lı play-off rövanş mücadelesinde Vakıfbank, sahasında Volero Zürich’i 3-1 mağlup etti.
CEV Şampiyonlar Ligi 6'lı play-off rövanş mücadelesinde Vakıfbank, sahasında Volero Zürich'i 3-1 mağlup etti. Vakıfbank bu sonuçla CEV Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı'ndan sonra dörtlü finale yükselen takım oldu.
Salon: Vakıfbank Spor Sarayı
Hakemler: Lucian-Vasile Nastase xx, Cor Van Gompel xx
Vakıfbank: Hatice Gizem xx, Gözde xx, Cansu xx, Zhu xxx, Kübra xx, Ayşe Melis xx, Ayça xx, Slöetjes xx, Naz xx, Özgenur xx, Melis xx, Hill xx, Rasic xx, Cansu xx
Volero Zürich: Zivkovic xx,Rabadzhieva xx, Rykhliuk xx, Popovic xx, Mammadova xx, Malkova xx, Costa xx, Gizem xx, Carcaces Opon xx, Orlova xx, Akınradewo xx, Unternahrer xx
Setler: 22- 25, 25-21, 25-16, 25-22
Süre: 29, 28, 25, 26 (108 dakika) - İSTANBUL
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