Cev Challenge Kupası Şampiyonu Yarın Belli Oluyor

CEV Challenge Kupası'nın 2017 yılı şampiyonu yarın Bursa'da Cengiz Göllü Salonu'nda oynanacak Bursa Büyükşehir Belediyespor-Olympiakos karşılaşmasının ardından belli olacak. Çarşamba günü Yunanistan'da oynanan mücadele yeşil beyazlılar 3-2 kaybetmişti.



HAKEMLER İNGİLİZ VE SLOVAK



Cengiz Göllü Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak CEV Challenge Kupası'nın final karşılaşmasını İngiltere'den Nicholas Heckford ile Slovakya'dan Nicholas Heckford hakem ikilisi yönetecek. Yunanistan'daki ilk maçı 3-2 kaybeden Bursa Büyükşehir Belediyespor, bugün alacağı 3-0,3-1'lik galibiyetlerle mutlu sona ulaşacak. Mücadeleyi 3-2 kazanması halinde ise kupa sahibini 15 sayı üzerinden oynanacak olan altın set belirleyecek.



