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Ceuta'da Terör Operasyonu: 2 Gözaltı

Ceuta'da Terör Operasyonu: 2 Gözaltı

İspanya'da teröre karşı güvenlik operasyonları Kuzey Afrika'daki topraklarına uzandı.

Ceuta'da Terör Operasyonu: 2 Gözaltı



İspanya'da teröre karşı güvenlik operasyonları Kuzey Afrika'daki topraklarına uzandı.

Fas'a sınır olan Ceuta'daki operasyonlarda 2 kişi radikal gruplarla bağlantıları olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. 6 farklı noktada yapılan aramalarda bir de otomatik silah bulunduğu duyuruldu.

Böylece İspanya'da 2015 yılında güvenlik seviyesinin arttırılması kararının alınmasından bugüne yapılan operasyonlarda gözaltına alınan kişilerin sayısı 180'e ulaştı.

Auteur: <a class=avatar"/>euronews-tr

Tags: terör İslamist operasyonu: Ceutada Tutuklama Afrika İspanya gözaltı Gepost: 13 januari 2017

Kaynak: Euronews.com

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