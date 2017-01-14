Ceuta'da Terör Operasyonu: 2 Gözaltı





İspanya'da teröre karşı güvenlik operasyonları Kuzey Afrika'daki topraklarına uzandı.



Fas'a sınır olan Ceuta'daki operasyonlarda 2 kişi radikal gruplarla bağlantıları olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. 6 farklı noktada yapılan aramalarda bir de otomatik silah bulunduğu duyuruldu.



Böylece İspanya'da 2015 yılında güvenlik seviyesinin arttırılması kararının alınmasından bugüne yapılan operasyonlarda gözaltına alınan kişilerin sayısı 180'e ulaştı.



Auteur: avatar"/>euronews-tr



Tags: terör İslamist operasyonu: Ceutada Tutuklama Afrika İspanya gözaltı Gepost: 13 januari 2017