Çetinsoy, 2016 Yılını Değerlendirdi

Güroymak ilçesine bağlı Günkırı beldesinin Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy, 2016 yılında altyapı çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyledi.



Çetinsoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, altyapının, yerleşim birimlerinin olmazsa olmazlarından biri olduğunu ve bu nedenle altyapı hizmetlerine ağırlık verdiklerini belirtti.



Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da altyapı çalışmalarına ağırlık vererek birçok eksiği gidereceklerini ifade eden Çetinsoy, şöyle konuştu:



"Özellikle Hürriyet Mahallemizde başlattığımız çalışmaları kısa sürede sonuçlandırarak vatandaşlarımıza rahat bir nefes aldırdık. Yeni bu mahallemizde yapımı tamamlanan Üstad Bediüzzaman Said Nursi Camisi'nin çatısını yaptırdık. Daha sonra bu camimizin yan tarafında inşa edilen Kur'an kursu, taziye evi ve imam evinin de yapımına büyük katkı sağlayarak bu çalışmaların bitmesine vesile olduk."



Beldede, yeşillendirme çalışmaları kapsamında anayoldaki kaldırımlara 200 top akasya ve belediye bahçesine ise 20 çam fidanı diktiklerini dile getiren Çetinsoy, bu çalışmaları daha da kapsamlı hale getireceklerini ifade etti.



Çetinsoy, belde meydanı ve Yeşilyurt Mahallesi'nde yaptıkları çalışmalarla köprü yolunu eski görüntüsünden kurtardıklarını da belirtenrek, "Yeşilyurt Mahallesi ile bağlantı sağlayan köprünün yolunu ve belde meydanına kilitli parke taşı döşedik. Bu çalışmalarımız 2016'da olduğu gibi bu yıl da devam edecek." dedi.