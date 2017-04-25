Çetinkaya'ya Ziyaret

Kazakistan Çimkent Spor Bakanı Nurcan Katayev, Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya'yı ziyaret etti.



18. Tarım ve Seracılık Festivali'ne katılmak için Kumluca Belediyesinin davetlisi olarak ilçeye gelen Katayev, Başkan Hüsamettin Çetinkaya'yı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.



Ziyarette Katayev, kendisinin yıllarca güreş sporuyla uğraştığını, Türkiye'den birçok sporcu arkadaşı olduğunu söyledi.



Kumluca'da yapılacak festival etkinlikleri ve güreşleri izlemek üzere Kumluca'ya geldiğini ifade eden Katayev, Türkiye ve Kazakistan halklarının çok derin bağları olduğunu ve Türkiye'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.



Çetinkaya da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Güreş Federasyonu ve Kumluca Belediyesinin ortak projesiyle daha önce kendilerinin de Kazakistan'ı ziyaret ettiklerini ifade eden Çetinkaya, iki ülke arasında birçok ortak paydaları olduğunu kaydetti.