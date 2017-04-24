Çetinkaya: İkinci Çeyrekte Toparlanma Bekliyoruz
Ekonomik verilerin ilk çeyrekte ılımlı büyümeye işaret ettiğini söyleyen TCMB Başkanı Çetinkaya, "Ekonomik aktivitede yavaş yavaş toparlanma bekliyoruz" diye konuştu.
Ekonomik verilerin ilk çeyrekte ılımlı büyümeye işaret ettiğini söyleyen TCMB Başkanı Çetinkaya, "Ekonomik aktivitede yavaş yavaş toparlanma bekliyoruz" diye konuştu.
Kaynak: Dunya.com
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