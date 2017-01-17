Çetinkaya Ailesinden "Bir Mont Bir Bot" Kampanyasına Büyük Destek

Türkiye'nin tanınmış ailelerinden Çetinkaya ailesi, Kilis Belediyesi tarafından başlatılan "Bir mont bir bot" kampanyasına 4 milyon 500 bin TL'lik destek verdi.



Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'nın girişimleriyle başlatılan "Bir mont bir bot" kampanyasına Çetinkaya ailesi büyük destek vererek, 5 kamyon dolusu giyecek ve bot gönderdi. Kilis İtfaiye Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen dağıtım törenine; Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, gazeteci yazar Yavuz Donat, Kilis Kızılay Şube Başkanı Faruk Erdinç ile davetliler katıldı. Törende bir konuşma yapan Başkan Kara, 40 çocuğu giydirmek için çıktıkları yolda şu anda 18 bin çocuğa ulaştıklarını ifade ederek, "Siyasette büyüğüm olan Necati Çetinkaya abiyi aradım. 'bir mont bir bot' kampanyasından bahsettim. O da yardım yapacaklarını söyledi. Ama ben bu kadar böyle büyük bir olayı tahmin edemedim. Bugün 5 kamyonla Kilis'e çıkarma yaptılar. Bu yardımlar tek tek evler dolaşılarak, ihtiyaç sahipleri sabah tespit yapılıyor, öğleden sonra dağıtılıyor. Böyle bir yardım dağıtımı Türkiye'de ilk kez yapılıyor. 40 kişi ile çıktığımız bu yolda, 40 bin hedefimizdi, sayın Necati Çetinkaya'nın desteğiyle gayretleriyle inşallah 140 bini bulacağız. Kampanyaya emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Çetinkaya ailesi adına AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı Necati Çetinkaya ise yaptığı konuşmada, Belediye Başkanı Hasan Kara'nın yardım talebi üzerine yönetim kurulunun toplanarak yardım etme kararı aldığını belirterek, "Suriyeli kardeşlerimizin ihtiyacı var. Hemen yardım gönderme kararı aldık. Avrupalı bir tanesine bile tahammül edemiyor. Bunlar bizim komşumuzdur, canımızdır, ciğerimizdir, bunlar da insan, kucağımızı açmışız, herkese, kimseye gelme diyebildik mi? Diyemeyiz. Bizde o ruh var, o şuur var. Bugün işte Çetinkaya ailesi olarak, 5 büyük kamyonun içerisinde 125 bin parça giyecek var. Çocuk, kadın, erkek olmak üzere takriben fiyatı 4 milyon 500 bin liradır. Helali hoş olsun. Ben bütün varlık sahibi aileleri, bu yarışta yardıma davet ediyorum" diye konuştu. - KİLİS