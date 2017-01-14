Çetin Kış Şartlarında Avrupa





Avrupa mevsim ortalamalarının oldukça altındaki soğuk hava ve yoğun karla mücadele ediyor. Son bir haftada dondurucu soğuklara bağlı ölümlerin sayısı 70'i geçti.



İngiltere'de şiddetli rüzgarlar ve buzlanma ulaşımda aksaklıklara yol açtı. Bazı uçak ve tren seferleri iptal edildi. Kimi kıyı kentlerde, sel riski nedeniyle bölge halkından evlerini terk etmeleri istendi.



Belçika'da da sel felaketlerini engellemek için önlemler alındı. Deniz seviyesinin 5 metrenin üzerine çıkmasından endişe ediliyor.



Fransa'da, otomobili devrilen bir ağacın altında kalan bir kadın hayatını kaybetti. Şiddetli fırtına nedeniyle 330 bin haneye elektrik verilemedi.



Almanya'da da çok sayıda tren ve uçak seferi iptal edildi.



Aşırı kar Polonya'da günlük hayatı alt üst etti. Meteoroloji uzmanları kötü hava koşullarının önümüzdeki günlerde devam edeceği uyarısında bulundu.



Auteur: euronews-tr



Tags: Çetin Avrupa şartlarında Kar fırtınası kış Hava durumu Kar yağışı Gepost: 13 januari 2017