- Çetin: "Ağır bir yenilgi aldık"



İZMİR - Altınordu karşılaşmasında ağır bir yenilgi aldıklarını kaydeden Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Oğuz Çetin, düşme hattındaki bir takımın bu müsabakada daha farklı bir görüntü çizmesi gerektiğini ifade etti.

TFF 1. Lig'in 27. hafta maçında Altınordu'ya konuk olan Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, rakibine 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Oğuz Çetin, bugünkü yenilginin ağır olduğunu söyledi. Özellikle düşme hattındaki bir takımın bu müsabakada daha farklı bir görüntü çizmesi gerektiğini dile getiren Çetin, "Yenik duruma düşmemek, oyunu tutabilmek gerekiyordu. Rakibimizin çok koşan bir ekip olduğunu biliyoruz. Direnmek, topu tutabilmek önemliydi ama 30 dakikada bu direnci gösteremediler. Bu ligde yediğimiz 2 golü çıkarmak hiç kolay değil. Mağlup durumda hamleler yapmamıza rağmen gol atamamak en büyük handikabımız. Uzun süredir çok erken gol yiyoruz. Tüm bunları değiştirmek bizim elimizde, önümüzde 7 maç var. Balıkesirspor maçıyla reaksiyon göstermek gerekiyor" diye konuştu.