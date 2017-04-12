Çete elemanları gece kulüplerine böyle saldırdı

İstanbul'da lüks gece kulüplerine saldırı düzenleyen çete çökertildi



İSTANBUL - İstanbul'da bir iş yerine ve lüks gece kulüplerine silahlı saldırı düzenleyen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin birçok iş yeri ve lüks gece kulüplerine düzenledikleri saldırılar güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 15 Temmuz 2016 tarihinde birçok eğlence merkezine baskı kurarak haraç almaya çalışan bir organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlemişti. Operasyon kapsamında organize suç örgütü lideri G.D. ile birlikte 3 şüpheli gözaltına alınmıştı. Çıkarıldıkları mahkemeden 15 Temmuz Darbe Girişimi sebebiyle serbest kalan suç örgütünün 27 Mart 2017 tarihinde Kağıthane'de bir iş yerine silahlı saldırı düzenlediği tespit edildi.

Saldırı hazırlığında yakalandılar

Takibe alınan suç örgütünün Şişli ve Beşiktaş'ta faaliyet gösteren birçok lüks gece kulüplerinden haraç almak için saldırı hazırlığında olduğunu belirlenmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. 10 Nisan Pazartesi Günü düzenlenen operasyonda suç örgütü lideri G.D. ile birlikte 3 şüpheli gözaltına alındı. Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Suç örgütünün saldırıları kamerada

Farklı tarihlerde ve farklı lüks gece kulüplerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, suç örgütü üyelerinin lüks gece kulüplerinin sahiplerini ve çalışanlarını darp ettikleri görülüyor.