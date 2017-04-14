Cesur ve Güzel'in Salih'i Okday Korunan Diziye Veda Ediyor

Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün'ün başrollerini paylaştığı, ay yapım imzalı 'Cesur ve Güzel'in dün akşam ekranlara gelen bölümünde; 'Tahsin Korludağ'ın en sadık adamı 'Salih'in (Okday Korunan), annesinin ölümünde parmağı olduğunu öğrenen 'Cesur', onun peşine düştü.

CESUR GÖRÜNTÜLERİ İZLETİYOR

Salih'in kendisine boyun eğmeyeceği konusunda kararlı olduğunu gören 'Rıza' (Yiğit Özşener) ise harekete geçerek, Cesur'un annesini öldürenin Salih olduğunu ortaya çıkaran görüntüleri Tahsin Korludağ'a izletti.



ÖLDÜRÜP SUÇU CESUR'A YÜKLEDİLER

Tahsin ile Salih arasındaki yüzleşme tansiyonu yükseltti. Salih'in elindeki silahı almaya çalışırken onu vuran Tahsin, Rıza'nın büyük komplosu sayesinde bu olaydan sıyrıldı. Rıza, Salih'in cesedini Cesur'un otomobilinin bagajına yerleştirerek, Cesur'dan intikamını aldı.